KOLIKO TRAJE TA ČORBA KOJU JE POJEO?! Lukin otac Bajo ogorčen na Aneli: Prirodno je da se pomiri sa Asminom, ali je to za mog sina PONIŽENJE! (VIDEO)

Ne može da podnese snajku...

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar obavio je razgovor sa ocem Luke Vujovića Bajom i to preko telefona, jer nije bilo mogućnosti da se nađu "oči u oči" .

- Ja sam super, trenutno sam u Švajcarskoj, nemam nikakvih problema. Meni ništa nije jasno, ja Luku ne prepoznajem, ja odavno govorim da to nije moj Luka. Šta može biti, verovatno su se sad opet pomirili, javljaju m i fanovi. Valjda su opet zajedno sad u hotelu, ja sam sada više verovao Aneli da neće da se pomire. Mislio sam 100% da Aneli neće, od njega sam izgubio svaku nadu, ne znam šta se dešava, nemoguće da je pojeo tu čorbu, koliko ona traje. Nije mu ni majka više za Aneli, niko više nije za nju - rekao je Bajo.

On je potom istakao da bi bilo prirodno da Aneli Ahmić bude sa Asminom Durdžićem.

- Pa kako nije poniženje, prirodno je da ona sa Asminom bude, zbog deteta, to je prirodno, da spuste loptu, da se pomire, ako treba sa nekim da bude ona to je sa Asminom... To je ružno, on je za nju pričao svašta, za njenu porodicu, i ona je svašta pričala za njega, ja ne mogu da shvatim tu vrstu ljudi, pa imaju dete, čoveče - naveo je on i dodao:

- Luka je navikao na nju, to njemu ništa nije novo, ali ja stvarno ne mogu da shvatim šta on trpi. Ja nikad nisam verovao (u magiju), ali posle svega ću početi da verujem, to nije moje dete, ja Luku znam 35 godina, on je nenormalno vezan za mene, više nego za majku. Ne znam, nikom nije jasno, moje mišljenje da mu je nešto urađeno. Posle onakvih uvreda, ja njega poznajem, naljutio bi se na mene, ne na nju - rekao je Lukin otac.

