MOŽDA SU JOJ OSTALE MODRICE OD VOĐENJA LJUBAVI! Bajo Vujović uništio Aneli: Ona bi se pomirila sa Alibabom da on to želi! (VIDEO)

Ne može da prepozna svog sina.

Novinar i voditelj Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar danas je tokom svoje emisije "Rijaliti rešetanje" porazgovarao sa Bajom Vujovićem, ocem Luke Vujovića, aktuelnog učesnika "Elite 9".

Tom prilikom Bajo je istakao da Luka sigurno nije tukao Aneli Ahmić, kako je ona tvrdila.

- Ona laže, sto posto, Luka nije takav, ne može da se promeni toliko. Možete pitati koga hoćete na Miljkovcu, gde smo pre živeli, nije bilo mlađe ni starije žene ko ga nije voleo, kome on nije pomogao. Možda su joj ostale modrice kad su vodili ljubav, ne mora da bude od batina. Moje mišljenje je da je ona ušla pripremljena unutra da se razdvoji od njega. Sto posto je i on to video, da je ona ušla sa tom namerom. Ili je ona išla na to - rekao je Bajo.

Joca ga je upitao da li je moguće da se Luka i Aneli mire zbog fanova.

- Zbog čega drugog, ja mislim da igraju rijaliti, jer je nenormalno da se toliko ponižavaju i ona i on. Tu u izolaciji je bilo do Asamina, ona bi se pomirila, ali on neće. Asmin se dobro pripremio, on je ušao da opere sebe, sad već ispada da je Aneli lagala, i za pare je dokazano da je davao više nego što je trebalo, i za auto, sve je lagala, a to je bio njegov cilj - rekao je Bajo, a onda dodao:

- Ona je zlo, ne može veće biti, svi vide, ona može biti dobra samo za majku, kako ju je majka ispljuvala što se poljubila sa Asminom, takva je i to je to. - naveo je Lukin otac.

Autor: R.L.