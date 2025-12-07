SAMO SANDRA OBRADOVIĆ MOŽE DA GA OPERE! Lukin otac ne može da svari Aneli, svom sinu poručio: Osramotio se za ceo život, vodim ga ILI U MANASTR ILI KOD DOKTORA (VIDEO)

Ogorčen je zbog ponašanja svog sina.

Bajo Vujović, otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Luke Vujovića, danas je porazgovarao sa Jovanom Ilićem, tokom Jocine emisije "Rijaliti rešetanje".

On je otkrio da se čuje sa Sandrom Obradović, te da bi voleo da se njegov sin pomiri sa njom.

- Imamo mi zajedničku grupu, da, pišemo, ja sam i dalje za nju, ali ne verujem da bi Sandra više htela koliko se on osramotio. Nisam je pitao, ali ne verujem. Ne znam sa kim će Luka kafu popiti kad izađe napolju. Aneli za mene ne postoji, ona je za mene vazduh, uvek bila i biće, da mi je život u pitanju ona me ne interesuje. Ja njega ne poznajem, meni pišu njegovi drugovi, rodbina, niko ga ne prepoznaje, šta radi on - rekao je Bajo, a potom otkrio da od Lukinog zbližavanja sa Anitom Stanojlović nama ništa:

- Nema od toga ništa, on je za Aneli do kraja ili niko više. Njemu nema drugog spasa nego da uđe neko normalan kao Sandra i da ga opere, ko drugi može da ga opere, da bude onaj stari Luka, da ljudi vrate sećanje na njega, kakav je bio i šta je. Ja bih voleo da bude Sandra sa njim, ali jedno su želje, drugo je stvarnost. Neka se bar druže. Ja Anitu ne znam, ništa ne znam o njoj. Neće Luka sa njom zbog Fiće, milion posto, jedino da ga Fića nagovori da mu je skine. Ne daj Bože, samo mi to fali, najbolje da se menjaju. Ne znam, ja sam toliko razočaran, ja ne znam šta više da kažem. Ne znam šta da radim, molim Boga da ga iznervira ona da on plati kaznu da izađe, da ga vodim u manastir, da ga spasim, gde će on sa ovakvim životom, njemu neko da kaže "fićfiriću", da mu j*be mater, oca, ne znam šta se dešava. Postoje samo dve stvari ili je odlepio, od sedam godina što je bio odsutan, odlepio pa da ga vodim kod doktora, ili je magija, jer ovo nije Luka, tvrdim svojim životom.

Bajo nije krio svoju ogorčenost na aktuelnu snajku Aneli Ahmić.

- Otkud ja znam šta je nagoni, sem da igra igru, verovatno je sad sa njim bila zbog fanova, da pošalju poklone, pa će ga opet oterati, ja ne znam što Luka to trpi, šta ona može da uradi što već nije uradila, a mene boli gde moje dete naleti na nju. Kivan sam i na Biljanu što ih je podržala. Ona je pokrala parfem koji sam ja poslao Sandri. Ja sam mislio da se igraju. Aneli je bila sa njim da bi mogla da ide u emisije, iskoristila ga, nisu bitne pare, bitno je što se on toliko ponižava, to nije Luka, nemoguće da je glumio 35 godina, a da je ovakav stvarno. Svi su ga hvalili kad je bio sa Sandrom, svi su se smejali - zaključio je Bajo Vujović.

Autor: R.L.