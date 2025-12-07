Novi par u Eliti! Mina Vrbaški ima novog dečka: Pogledajte vrelu akciju u krevetu, Terza NA APARATIMA (VIDEO)

Nisu mogli više da se suzdržavaju.
Mina Vrbaški i Viktor Gagić već danima se ne razdvajaju. Od druženja stigli su do maženja, za nekoliko dana. A sada su otišli i korak dalje.
Oni su se tokom ove noći mazili u krevetu, a onda je napokon došlo i do poljubca.
Strasti između njih očigledno ima na pretek, pa nije ni čudo što je Mina napokon popustila i dozvolila da je Viktor poljubi i time da ozvaniče svoj odnos.
Borislavu Terziću Terzi, sa kojim je do skoro bila, sigurno neće biti pravo, a kako će komentarisati zbivanja kod Mine i Viktora ostaje da vidimo.
Autor: R.L.