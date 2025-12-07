AKTUELNO

NOVI LJUBAVNI TROUGAO U ELITI! Terza sasuo Milanu ISTINU U LICE, ljubio se sa Sofijom, Stojičković UMALO PAO U NESVEST! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Sve isplivalo na videlo.

Danas su u Pabu učesnici "Elite" pričali o Sofiji Janićijević, a Mića je otkrio šta mu je Sofija nedavno ispričala.

- Ja kažem: "Sofija provodi sve vreme sa Milanom, a njena majka u čestitki pozdravi mene", a meni kaže Sofija: "Nisu znali kako se tačno zove" - otkrio je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa nema veze - rekao je Milan.

Svi učesnici su se nasmejali, a Milanu Stojičkoviću definitivno nije bilo prijatno zbog ove izjave Janićijevićeve.

- Koliko je juče Sofija bila kvarna, Terza je sprda da dođe u krevet, ona ćuti i kao posle pet minuta došla da mi poželi laku noć - naveo je Milan.

- Ti ili si lud ili si glup, ali može mozak da ti zavrti. Šta god ti ja kažem, ti očigledno imaš svoje - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Namazana je svim bojama, premazana - konstatovao je Stojičković.

- Rekao sam joj: "Dođi da se zagrlimo da se podsetim", ona došla i grlili se, onda smo se poljubili u usta, onda sam je oborio na krevet, ona kao: "Hi, hi nemoj", pitao sam je da li joj je ostalo malo emocija prema meni, a ona mi je rekla: "Terza idi molim te", nije odgovorila ni jeste ni nije. Ja nju poznajem - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

