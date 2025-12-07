Aneli je Lukin SADISTA! Biljana Vujović van sebe zbog sinovljevih novih poniženja: Ovo je DIJAGNOZA!

Aneli Ahmić i Luka Vujović sinoć su imali neviđenu dramu u hotelu, gde je došlo do žestoke svađe, ali i obračuna zbog kojeg je moralo da interveniše obezbeđenje.

Izvređali su se kao nikada pre, Aneli mu je demolirala ceo hotel, te se činilo da je usledio definitivan kraj njihove ljubavi. Međutim, rano jutros sve se promenilo.

Budući da je nominovana od strane odabranih ukućana, Aneli je otišla u izolaciju, a odmah za njom i Luka, koji joj je ponudio pomoć oko stvari i hrane, a tom prilikom joj se umiljavao, grlio i ljubio.

Sve ovo zgrozilo je njegovu majku Biljanu Vujović, koja je sve sigurnija u to da njen sin ima dijagnozu.

- S jedne strane, Luka je svestan da Aneli nema ko da pomogne oko stvari za izolaciju i verujem da mu je žao zbog svega što se dešava sa Aneli. Ali to je trebalo da se na tome završi. Zagrljaj i poljubac su bili apsolutno suvišni. Po ovome vidimo da Aneli njemu ništa ne radi, nego on sam sebi. Aneli zaista nije dobro psihički, vidi se i po kilaži koju je izgubila i po svim postupcima u kojima ne vlada sobom. I ok je empatija prema njoj, ali do određene granice. Ja sam već rekla da Luka u sebi ima mazohističku crtu, Anelj ima sadističku, pa su se i našli. Ako ovo nije rijaliti igra, tvrdim da je dijagnoza. To je sve što imam da kažem.

Autor: D. Tanasijević