Oglasila se porodica Viktora Gagića nakon što je ušao u vezu sa Minom Vrbaški: Evo da li je prihvataju za snajku!

Mladi džudista Viktor Gagić rano jutros uplovio je u emotivnu vezu sa Minom Vrbaški, koja je do pre nekoliko dana bila u odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, zbog čega su se njih dvoje sukobili.

Prvi poljupci su pali u spavaćoj sobi, a Mina i Viktor ne kriju koliko se dopadaju i prijaju jedno drugom. Tim povodom stupili smo u kontakt s porodicom Gagić kako bismo proverili da li blagonaklono gledaju na emotivnu vezu Viktora i Mine.

- Viktor je mlad dečko koji tek gradi svoj put. Porodica je tu da ga podrži, savetuje i na kraju da bude uz njega, jer svako zaslužuje šansu da sam za sebe odluči šta je najbolje. Ne mislim da je pravedno unapred suditi da će ga Mina odvesti u propast, u crveno, pošto niko od nas ne poznaje ni svoju, a kamoli tuđu budućnost. Nismo u njihovoj koži da znamo da li su to prave simpatije. Greske su deo životnog puta, ali sa podrškom, razumevanjem i dobrim savetima postoji šansa da ishod bude drugačiji - poručuju Gagićevi najmiliji i zaključuju:

- U suštini, svaki mlad par zaslužuje priliku da sam proceni i gradi svoju priču bez predrasuda i unapred nametnutih etiketa. Verujemo da će on za svaku situaciju pronaći najbolje rešenje. Do sada smo uvek bili ponosni na njega uključujuci i njegovo učešće u "Eliti" - glasila je poruka Viktorove porodice.

Autor: D. Tanasijević