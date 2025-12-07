Onog koga volim, ne voli me više: Emotivni stihovi Tee Tairović dirnuli srce Maje Marinković, zapevala iz sveg glasa! (VIDEO)

Ne krije koliko su je pogodile ove reči!

Takmičari ''Elite 9'' danas su imali prilike da spavaju duže, a obzirom da Maja Marinković nije iskoristila ovu priliku kao i ostali ukućani zato što je ustala pre svih, ona je imala prilike da sasluša numere za buđenje i uz njih zapeva.

Nju je u jednom momentu posebno dirnula balada Tee Tairović ''Naivčina'', zbog čega je pokazala i svoju emotivniju stranu i zapevala iz sveg glasa. Kome je Maja Marinković posvetila ovu baladu i zbog čega se ovoliko raznežila, procenite sami.

Ako ima Boga, neka šalje kiše Onaj koga volim, ne voli me više Bol ubi me za njim Gde tu ima pravde samo ja da patim? Ako ima Boga, neka ti se vrati sve Nek te ostavi

Autor: N.Panić