Vozač, obezbeđenje, nova kola: Bora Santana rešio da se počasti besnom mašinom od 40.000 evra kad izađe iz Elite i započne novi biznis! (VIDEO)

Pohvalio se cimerima!

Bora Santana pohvalio se cimerima da čim izađe iz najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'' kupuje nova kola od čak 40.000 evra i pokreće novi biznis, zbog čega su mu svi čestitali.

- Sad kad izađem ide samo obezbeđenje, džip i vozač. Ja već imam obezbeđenje i lik dođe sedi s nama sve vreme. Kad kažem: ''Idi po Boginju'' on ode odmah, radi na dnevnicu i ima oko 100E - rekao je Bora.

- Vama neće biti lako kad izađete - rekao je Pop.

- U problemima smo čim izađemo, prvo računi, onda stan i sve to. Ovde moraju da dođu na žurku svi dan posle finala - rekao je Bora.

- U ponedeljak odmah idemo po auto da kupimo - rekao je Filip.

- Idemo odmah da kupio. Auto košta četrdeset hiljada, tako da ću dati 20 u kešu i 20 ovako. Svaki dan ću vozaču da uplaćujem 70 evra ili otprilike će neko raditi na platu. Moram da imam ovde čoveka od poverenja - rekao je Bora.

- Uvek ti treba jedan na stand by - rekla je Iva.

- Meni je Francuz bio vozač, dobijao je 100 evra za svaki put kad me vozio na žurku - rekao je Bora.

- Zar on nije u Francuskoj? - upitala je Iva.

- Ma ne bre, došao je ovde i zato ušao. Doduše, vidiš da ga nema možda je pobegao nazad glavom bez obzira - rekao je Bora.

Autor: N.Panić