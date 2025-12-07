Kao ljuta, a okrene glavu i smeje se: Alibaba priznao koliko ga loži Maja, uveren da je isfolirala prekid komunikacije! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u "Šiša baru" bio je Asmin Durdžić. On je na samom početku govorio o odnosu sa Majom Marinković i njenom odlukom da prekinu komunikaciju.

- Meni je to simpatično sa Majom što zna da se igra sa mnom, kao ljuta je, a okrene glavu i smeje se. Ona već peti put kaže da prekidamo komunikaciju, kažem i ja, a to traje 24 sata. Ona sumnja da je ja zavlačim. Ja sa njom nisam uradio ništa konkretno, nemam potrebe da se igram sa njom. Ona kaže da ja to radim jer mi treba priča i da želim Staniju da napravim žrtvom. Stanija tu ispada prevarant, a nema veze sa ovom pričom. Ona ima strah da ću da je iskoristim. Mislim da ona ne misli da ću da pravim žrtvu preko nje, nego da ću da je navučem da budem sa njom, a onda da joj dam šut-kartu - govorio je Asmin.

- Kakva ti je sad realacija sa Aneli? - pitao je Darko.

- Ja sam pre mesec dana rekao da mi treba još 15 dana da dobije moje poverenje i pomirli smo se. Ja sam hteo da pokažem da mogu da je imam kad poželim i to sam dokazao - rekao je Asmin.

- Kakvo ti je posle svega mišljenje o Mini? - pitao je voditelj.

- Iz nemoći me je prodala i lagala je. Njoj je tu informaciju unela Anita, priznala je Dači. Mislim da je jako zlobna osoba kad je povrediš. Ja sam jednom rekao za stolom da Mina nije moj tip i da ne bih bio sa takvom ženom čudno me je pogledala i promenila je ponašanje. Jako je loša osoba kad je povrediš - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić