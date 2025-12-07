AKTUELNO

Inteligentna Maja ne pada na istom testu više puta: Provalila Alibabinu igru i otpisala ga za sva vremena, pa osula paljbu po Luki i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darko Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svojim osećanjima prema Asminu Durdžiću, za koje tvrdi da ipak nema.

- Darkić jesam operisana, ali se osećam odlično - rekla je Maja.

- Majo, šta se dešava sa tobom i Asminom? - upitao je Darko.

- Ništa se ne dešava, hvala Bogu. U četvrtak sam dremala i čula sam šta se izdešavalo, ali ja nisam ni mala, a ni glupa. Mene zaista nijedan muškarac u emotivnom smislu apsolutno ne zanim i to je istina - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da je igrao igru s Aneli - rekao je Darko.

- Jeste, ali to me isto ne zanima - rekla je Maja.

- Da li je Asmin tvoj tip? - upitao je Darko.

- Ne zato što ja volim visoke i markantne momke. Mene on kao muškarac ne zanima i nije mi neophodan. On se kači na moje ime i status, a ja sve to imam i biram sebe - rekla je Maja.

- Luka i Aneli su imali haos u hotelu - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veza im je lakrdija, mislim da brukaju jedno drugo apsolutno - rekla je Maja.

- Kako gledaš na Aneli i Anitu, one su opet bliske? - upitao je Darko.

- Meni je privukla pažnju Anelina rečenicu: ''Prijatelja drži blizu, a neprijatelja još bliže'' - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

