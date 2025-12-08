Dva najveća blama u fejk vezi: Neria raspalio nikad žešću paljbu po tetki Aneli, od ovih reči ne bi joj bilo dobro! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Taanasijević razgovarao je sa Neriem Ružanjijem u "Šiša baru".

- Rekao si da Aneli ne odgovara tvoja životna priča jer se poklapa sa Asminovom - rekaoje Darko.

- Dosta stvari koje je Asmin iznosio nisu bajne i ne žele da se zna, ja sam dosta toga potvrdio i naravo da im ne odgovara kad su predstavile da je Sita sjajna majka i baka, a ništa nije tako - rekao je Nerio.

- Kojim argumentima se služi Aneli kad kaže da treba da vas bude sramota jer vas gledaju članovi porodice, pa zar ne gledaju i nju isti članovi? - pitao je voditelj.

- Mislim da je normalno da imamo odnose. Ona ako kaže da gledaju, zašto gledaju? Zar to nije bolesno da gledaju Hanu i mene? - rekao je on.

- Je l' Sita čuva Noru za pare? - pitao je voditelj.

- Tako ispada. Trenuto je ne čuva jer Aneli kaže da je u Dubrovniku sa Groficom - rekao je Nerio.

- Kako Aneli igra na kartu žrtve? - pitao je Darko.

- Mislim da ona nema takve misli nego želi da se pokaže kao žrtva u narodu i da bude da je svi maltretiraju i da joj skačemo za vrat, a kad damo argumente ona kaže da to neće da komentariše - pričao je Nerio, a onda je dao sud o vezi Aneli i Luke:

- To su dva najveća blama koja su u fejk vezi. Luka se više blamira, on posle svega tu kuva, pere. Nakon svega oni se drže za ruku na garnituri. Smešni su - govorio je Nerio.

Autor: A. Nikolić