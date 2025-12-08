AKTUELNO

Domaći

Dva najveća blama u fejk vezi: Neria raspalio nikad žešću paljbu po tetki Aneli, od ovih reči ne bi joj bilo dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Darko Taanasijević razgovarao je sa Neriem Ružanjijem u "Šiša baru".

- Rekao si da Aneli ne odgovara tvoja životna priča jer se poklapa sa Asminovom - rekaoje Darko.

- Dosta stvari koje je Asmin iznosio nisu bajne i ne žele da se zna, ja sam dosta toga potvrdio i naravo da im ne odgovara kad su predstavile da je Sita sjajna majka i baka, a ništa nije tako - rekao je Nerio.

pročitajte još

Kao ljuta, a okrene glavu i smeje se: Alibaba priznao koliko ga loži Maja, uveren da je isfolirala prekid komunikacije! (VIDEO)

- Kojim argumentima se služi Aneli kad kaže da treba da vas bude sramota jer vas gledaju članovi porodice, pa zar ne gledaju i nju isti članovi? - pitao je voditelj.

- Mislim da je normalno da imamo odnose. Ona ako kaže da gledaju, zašto gledaju? Zar to nije bolesno da gledaju Hanu i mene? - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' Sita čuva Noru za pare? - pitao je voditelj.

- Tako ispada. Trenuto je ne čuva jer Aneli kaže da je u Dubrovniku sa Groficom - rekao je Nerio.

- Kako Aneli igra na kartu žrtve? - pitao je Darko.

pročitajte još

Inteligentna Maja ne pada na istom testu više puta: Provalila Alibabinu igru i otpisala ga za sva vremena, pa osula paljbu po Luki i Aneli! (VIDEO)

- Mislim da ona nema takve misli nego želi da se pokaže kao žrtva u narodu i da bude da je svi maltretiraju i da joj skačemo za vrat, a kad damo argumente ona kaže da to neće da komentariše - pričao je Nerio, a onda je dao sud o vezi Aneli i Luke:

- To su dva najveća blama koja su u fejk vezi. Luka se više blamira, on posle svega tu kuva, pere. Nakon svega oni se drže za ruku na garnituri. Smešni su - govorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Više nikoga ne štedi: Kačavenda oplela po Aneli jer ju je nazvala kleptomankom! Od njenih reči joj neće biti dobro (VIDEO)

Zadruga

Istina je da on smrdi, to su dva odrona: Sofija Janićijević jezikom reže i ne staje! Brutalno isponižavala Sanju Grujić, od ovih reči joj neće biti do

Zadruga

ŠOK: Aneli raspalila paljbu po Hani, Alibaba udario na Neria da bi zaštitio bivšu (VIDEO)

Domaći

Nakon Milice Veličković, još jedan takmičar raspalio rafalnu paljbu po Kačavendi: Žestoko je urnisao, od ovih prozivki joj neće biti dobro! (VIDEO)

Domaći

DA IMA MOZGA NE BI OSTALA BEZ MUŽA! Kaća Živković osula RAFALNU PALJBU po Kiji Kockar, napala je kao niko: Loše si psihički, vapiš za pažnjom!

Domaći

Bebici i Teodori ne bi bilo dobro od ovih reči: Munja bez dlake na jeziku o krahu veridbe i njenom odnosu sa Filipom!