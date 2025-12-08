Imamo novog delulu kralja: Luka preoteo Bebici sve titule, pa opravdao svaki Anelin pogrešan potez (VIDEO)

Šokantno!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom turbulentnom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Ona je ubeđena da Asmin ima emocije, a sa druge strane on kaže da ju je nasankao i da za tri života ne bi bio sa njom. Ja sam podržao da ima kontakt i da priča na temu deteta, ali ako ide u izolaciju i nosi prsten to mi je bolesno. Ona je posle žurke njemu rekla da smo se ljubili bez jezika. Meni to nije okej - govorio je Luka.

- Da li postoji granica zbog koje ti nećeš da trpiš? - pitao je Darko.

- Ja sam nasmejan kad sam sa njom, lepše mi je da smo zajedno i da nema svađa, ali ja više ne znam šta da kažem. Ja sam siguran da smo napolju i da se nešto od ovoga desilo da ne bismo bili zajedno. Ja nju volim, imam emocije, ali ne podržavam stvari koje radi - rekao je on.

- Ti si juče posle haosa pričao da je Aneli bolesnica, nabacivao se Aniti u prolazu - dodao je voditelj.

- Ja njoj i da kažem pet puta da beži od mene jer je kriva, kao što sam posle klipa iz izolacije trebao da napravim distancu. Ja ako nju zagrlim u pola sedam kad dođe dajem joj do znanja da može da radi šta hoće. Mislim da nju tište stvari koje neće da govori za Situ i Neria, meni je zabranila da komentarišem - govorio je Luka.

- Čim izbegava da komentariše znači da je donja - rekao je Darko.

- Moguće - dodao je Vujović.

- Da li je dete bio povod za njihovo zbližavanje? - pitao je Darko.

- Da, naravno. Izjasnili su se da ona želi da on bude otac, Asmin je rekao da želi da vidi Noru još pre izolacije. Tako da ne mogu da kažu da je zbog zbližavanja došlo do toga u izolaciji. Nisu se videli godinama, pa im je proradilo to nešto - nastavio je Luka.

Autor: A. Nikolić