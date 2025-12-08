Polako počinjem da kapiram sve: Anđelo na korak do rešavanja misterije ko je Anitin tajni momak kom šalje poruke iz Elite, žestoko je oblatio! (VIDEO)

Mnoge stvari su mu sad jasnije!
Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o odnosu sa Anitom Stanojlović, ali i njenom ponašanju s Filipom Đukićem.
- Anđelo, juče su se Luka i Aneli posvađali zbog tebe - rekao je Darko.
- Rekao mi je da je bio neviđeni haos u hotelu, ali ne znam više šta bih rekao za njihov odnos. Nije dostojanstvena ni on, a ni ona - rekao je Anđelo.
- Kako gledaš na sve što se desilo sa Anitom? - upitao je Darko.
- Ona se nije promenila, vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Njeni postupci dokazuju da je Matora bila u pravu i da se nije promenila. Mnogo mi se zgadila, ovo je njena bruka, a moj blam. Mene zanima gde je tu njeno poštovanje majke njene i njenog sina. Povezao sam mnoge stvari i shvatio da je ona plakala da bi me ogadila fanovima i da od njih uzimam pare. Htela je da pripremi teren da bude žrtva koju je Anđelo uništio emotivno, vidimo da šalje poruke nekom dok je s Filipom u kombinaciji - rekao je Anđelo.
- Šta misliš kome šalje tajne poruke? - upitao je Darko.
- Pa skontao sam ja, vidim da tu ima i nekih pesama i sve mi je jasno. Samo neću da se izletim, čekam još malo - rekao je Anđelo.
Autor: N.Panić