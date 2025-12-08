AKTUELNO

Domaći

Polako počinjem da kapiram sve: Anđelo na korak do rešavanja misterije ko je Anitin tajni momak kom šalje poruke iz Elite, žestoko je oblatio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mnoge stvari su mu sad jasnije!

Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o odnosu sa Anitom Stanojlović, ali i njenom ponašanju s Filipom Đukićem.

- Anđelo, juče su se Luka i Aneli posvađali zbog tebe - rekao je Darko.

pročitajte još

Imamo novog delulu kralja: Luka preteo Bebici sve titule, pa opravdao svaki Anelin pogrešan potez (VIDEO)

- Rekao mi je da je bio neviđeni haos u hotelu, ali ne znam više šta bih rekao za njihov odnos. Nije dostojanstvena ni on, a ni ona - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na sve što se desilo sa Anitom? - upitao je Darko.

- Ona se nije promenila, vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Njeni postupci dokazuju da je Matora bila u pravu i da se nije promenila. Mnogo mi se zgadila, ovo je njena bruka, a moj blam. Mene zanima gde je tu njeno poštovanje majke njene i njenog sina. Povezao sam mnoge stvari i shvatio da je ona plakala da bi me ogadila fanovima i da od njih uzimam pare. Htela je da pripremi teren da bude žrtva koju je Anđelo uništio emotivno, vidimo da šalje poruke nekom dok je s Filipom u kombinaciji - rekao je Anđelo.

- Šta misliš kome šalje tajne poruke? - upitao je Darko.

pročitajte još

Drama: Terza otvorio oči Milanu, Sofija dobila šut-kartu! (VIDEO)

- Pa skontao sam ja, vidim da tu ima i nekih pesama i sve mi je jasno. Samo neću da se izletim, čekam još malo - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Đedović razotkrio Sofijinu prljavu igru: Sklopio kockice, pa Eni otkrio zašto joj nabacuje Munjeza! (VIDEO)

Zadruga

Matora i Stefani se svađale zbog Munje! Isplivali novi detalji, on jedva dočekao da likuje (VIDEO)

Domaći

CECA JE PRIJI VELIKA PODRŠKA, A BRENA SAD PRIZNALA DA LI BI JE POZVALA KAO GOSTA NA SVOM KONCERTU: Njihov odnos oduvek je važio za najmisteriozniji na

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO! Sanja Grujić uhvaćena u laži, evo šta je slala Eni na Instagramu, procurila njihova prepiska (FOTO)

Domaći

Ko je izveo Noru pred kamere - Aneli ili Luka?! Pogledajte snimak nastao pred Narod pita zbog kog se svakodnevno tresu zidovi Bele kuće (VIDEO)

Zadruga

Bebica je ispao u pravu za sve, čak je i vreme pogodio! Filip Đukić IZVRNUO TEODORU NA POSTAVU, posle ovoga se neće oporaviti! (VIDEO)