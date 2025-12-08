Rešila da blati sve redom: Kačavenda unakazila Bebicu i Teodoru, prijateljstvo sa Anđelom na klimavim nogama! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Milenom Kačavendom. Ona je bez dlake na jeziku komentarisale sve aktuelne teme u Beloj kući.

- Bile su burne nominacije, sve si sasula Bebici u lice - rekao je Darko.

- Samoj sebi sam dosadna jer sam stalno u nekim sukobima, stalno se vređam. Ja ću da ih pljujem i komentarišem. Ja svašta znam o Teodori, ljudi su govorili da je ona neko, ajde preskočiću... Živi na stanu u vračaru, klaberka je. Kao bavi se kriptovalutama, a gasi kompjuter tako što ga iščupa iz struje. Kad izađem pozabaviću se, pa ću da podgovorim ljude da daju izjave. Ona se večito vuklala sa ljudima koji imaju lovu da može da putuje. Ona se ovde ufunjala sa Takijevom majicom. Uvek sam znala da će da ga zaj*be kao konja. Ona se kr*snula sa Don Filipom i zamafijala, kao mnogo je jaka i svi smo krivi jer je na metar i po prevarila verenika. Kad vratim film da je Dača rekao da je sve bio dogovor, vratila sam film na zadatak i lako je sad da se optuži Dača. Što mene nije zvao da tražim zadatak na lažnu veridbu? Koga mlohavi ovde zaj*bava? Ona se j*bava na oči, diše vazduh isti dok ona ima orgazam i mi smo krivi. Stala sam na Dačinu stranu i stala sam jer je ispao smrda. Verujem da je sve radio sa Miljanom i da je mufljuz i folirant - govorila je Milena.

- Kako komentarišeš Teodorine suze na nominacijama? - pitao je voditelj.

- Mi smo se toliko smejali. Ona frizura i onaj triko Slađe Đogani... Došla u onome za fizičko, krive štikle i roni suze kao mnogo joj je teško. Ja ono nikad nisam videla, a njemu se kao trese vilica, a iza sedi Filip - rekla je Milena.

- Da li je pukla tikva sa Anđelom? - pitala je Darko Tanasijević.

- Anđelo je nervozan već duže vreme. Ja sam bila jasna, taktičan je i smatram da uvija u foliju. Kako nije taktičan ako je i dalje "Teki, Teki"? Anđelo je kao ispao jedini pravi proijatelj, a ja neću da kažem jer bi povuklo temu koju bi skakači jedva dočekali. Bebica ne može Anđela očima da vidi, Teodora ga jeste gledala, samo se Anđelo izmigoljio. Neočekivano mi je bilo da je skočio jer sam ja htela da kažem da je on upakovao Bebici, a ja sam Bebicu htela da navučem. Anđela volim, ne mislim da je dupljak, prema meni ne - rekla je Kačavenda.

- Šta se Maja kod tebe raspituje za Asmina? - upitao je voditelj.

- Počeli smo otvorenije da pričamo, ja sam ga pecnula na neke moje ženske načine. On se ozbiljno zagrejao za Maju, a i ona jeste. Ja stvarno ne mislim da je on prevarant. Maja se pita zašto baš on, a koga će da muva Zoricu i Milosavu? Ona misli da je tipovana. Ovo je čista simpatija, mislim da je Asmin pao kao šljiva u g*vna, ne zna šta će. Maji je zasmetao klip... Nas dve smo pričale da ne čuje niko i nije bila tema kako se Aneli ponašala nego kako se on ponašao. Zašto njoj to smeta ako ne postoji ništa od simpatija? Kuva se između njih, ona beži i ne veruje nikome. On se nije zatreskao, nego je reš pečen - govorila je Milena Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić