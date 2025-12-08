Jedna osoba je u pitanju, ali... Anita otkrila kakve tajne poruke šalje iz Elite, Filipova patanja za Lores tokom njihovih akcija je ne dotiče! (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović u "Šiša baru", a na samom početku pričala je o svom odnosu sa Filipom Đukićem i svađama sa Anđelom Rankovićem.

- Bila sam loše kad se sve desilo sa Filipom, ali mi je on popravio raspoloženje, dođe zagrli me i napuni baterije. Anđelo me ne zanima i šta on priča, prvi put je preko mene u temi. Neko ko ne želi da priča o našem odnosu govori kao ja, reč ili dve i sednem. Rekla sam i napolju i ovde da se kajem što sam iznela neke stvari, ne kažem da sam lagala, ali se kajem. On hoće da pokaže da sam loša, da on nije loš kao što sam ja rekla napolju - rekla je Anita.

- Matora gleda i uživa i kaže da je sve došlo na njeno - dodao je Darko.

- Šta je došlo na njeno? Ako se vraća na šesticu ja bih morala da se tučem, plivan, a sad samo sa Filipom i ništa loše nisam uradila. Neka pričaju šta hoće, ako je njima loš moj odnos neka im bude meni je lep - dodala je Anita.

- Otkud to da si sad dobra sa Aneli? - pitao je voditelj.

- Ja sa Aneline strane ne osećam nešto loše. Mi se ne družimo, nego sednemo i popričamo rečenicu ili dve. Mi ne provodimo vreme, ne osećam potrebu da je vređam, a kad me bude vređala ja ću da joj uzvratim. Ja nemam karakter i stav što se tiče toga, ali šta ću - govorila je Anita.

- Kako se nosiš o tome što Filip koji je sa tobom u kombinaciji šalje pozdrave Lores, a s druge strane čuo sam da ti pozivaš Tamaru da lajkuje neke storije? - pitao je Darko.

- Filip ima tu devojku, nisu ništa imali, ali ne mogu da se ljutim jer mi nismo u vezi. Tamara lajkuje nešto naše tamo, ne mogu da ti kažem. Jedna osoba je u pitanju, ali ništa ja s tom osobom nisam imala nego je to Tamarina i moja fora - smejala se Anita.

- Je l' bilo lepo? - upitao je Darko.

- Bilo je lepo, ali naša je to fora neka. Samo Tamara za to zna - dodala je kroz osmeh Anita.

Autor: A. Nikolić