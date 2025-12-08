AKTUELNO

Razočarao sam se u ženski rod: Terza ne može da se povrati nakon Minine izdaje, ali priznao da mu se ipak dopada Sofija! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je ove noći govorio

- Terza da li si obavešten da su se Mina i Viktor ljubili? - upitao je Darko.

- U šoku sam, Kačavenda mi je rekla i niko to nije znao, svi su u šoku. Baš sam se razočarao u Minu i u ženski rod, da tako može neko da glumi i folira. Suze i tako dalje što je radila i pričala sve je folirala, posle sedam dana je legla s drugim. Vidim da želi da se što pre završi tema jer ne mogu da izdrže pitanja gledalaca i tvoja pitanja. Neverovatno je kako sam namagarčen, devojci ništa nije falilo ovde. Priča da joj ništa nisam kuvao, pa odakle joj deset kilograma viška? Bukvalno sam je gledao kao malo vode na dlanu, stvarno sam očekivao da se promenila - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Sofijom? - upitao je Darko.

- Zagrlio sam je i stavio joj glavu na grudi par sekundi, pa smo se bukvalno dodirnuli usnama. Sve kako se desilo prošle sezone i da sam ostao s njom, mi bi i dan danas bili zajedno. Mi imamo lep odnos i zezanje, ali nećemo biti zajedno. Ja osećam nešto prema njoj, ali opet je čudno jer sam mrtav kao da nisam ja onaj Terza od prošle godine. Imam nešto u sebi da mi je draga. Ne bih voleo da je vidim s nekim drugim - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

