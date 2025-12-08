Ne pitaj me ništa, svi su izbezumljeni: Šest godina malđi Viktor zaludeo Minu Vrbaški, ona priznala da je Terzina KARMA! (VIDEO)

Sija od sreće!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Minom Vrbaški. Ona je otkrila kako se oseća u vezi sa šest godina mlađim Viktorom Gagićem, ali i kako je Borislav Terzić Terza podneo vest o njihovom spajanju.

- Ne pitaj me ništa, ne mislim ništa loše... Sve je pozitivno. U kući su svi izbezumljeni. To sam ja, iz jednog odnosa odem u drugi, a onda mi taj drugi bude savršen. Negde sam sebe lagala i ubeđivala sebe, dolazila sam srećna, a tištalo me je da to nije odnos koji meni odgovara. Dva temperametna, dve sujetne osobe, oboje smo kompleksi, ne može to. Ja sam danas baš rekla jer mi on ne veruje, a prvi bi znao da foliram, igram se i muljam. Rekla sam mu iskreno da mi se na početku sa Terzom svidela pažnja, a Viktor mi se sviđa fizički, mlad je, može da se oblikuje - govorila je Mina.

- Kako se Terza nosi sa tim? - pitao je Darko.

- Izbegavam da komentarišem da za stolom ne bude da pričam o njemu. Kad sam sa Viktorom u sobi on naglašava dozivanje Sofije, a meni to ne smeta jer ja kad presečem to je to. Rekao je Aniti da se Terza poljubio sa Sofijom, da bi meni prenela. Sigurno mu nije prijatno, ja sam imala simpatije sve dok ona nije ušla. Zaboravlja se ta žurka i sad sam samo ja najgora. Rekla sam ja njemu u šali da će njemu Mina biti karma, ali dobro. Ne želim mu loše, ne pada mi na pamet da imam komunikaciju sa njim. Nisam otaj tip koji će da beži, baš sam hladne glave. Nadam se da me mama i Boris neće ubiti za Novu godinu i svi moji prijatelji - pričala je ona.

- Kakav je odnos sa Asminom? - dodao je voditelj.

- Rekla sam mu svašta nešto, ima pravo da se ljuti. Zvao me je prstom da dođem, rekla sam mu da tako ne može sa mom, a onda je počeo da mi se breca i da se šali na njegov način. Rekla sam mu da je folirant. Nemam komunikaciju sa njim, rekao je da neće da me komentariše. Rekao mi je da nije hteo da me blati. Rekao je da nije hteo zbog mene da oda Anitu, ali sam mu rekla da me ostavi na miru. Ako mu bude loše priću ću mu, a ako mi bude loše ne mora da mi prilazi - rekla je Mina.

Autor: A. Nikolić