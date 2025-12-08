Imam mir i dugo se nisam ovako osećao u ljubavi: Viktor pao na Minine čokoladice i bombonice, ne krije koliko je odlepio za crnom udovicom! (VIDEO)

Zaljubio se do ušiju!

Viktor Gagić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu s Minom Vrbaški.

- Ti i Mina ste u vezi? - upitao je Darko.

- Da, ona se meni sviđala od početka. Stalno mi je govorila: ''Dete, dete'' i to je mene nekako radilo. Kasnije je ona ušla u odnos s Terzom i nekako sam se sklonio iz cele te priče, ali evo sad je sve spontano krenulo. Došla je žurka kada smo se mi rukovali i Terzi je to smetalo, a kad je ona mene smirivala posle žurke već tad je krenulo da mi prija. Kada smo krenuli da pričamo, baš mi je prijala i više je nisam gledao kao drugaricu. Meni svi pričaju da će mi ona raditi o glavi i dovoditi me do ludila, ali baš hoću da vidim da li ću ih demantovati ili ne. Biće to izazov za mene i to me radi, ali nekako me Mina kupila nekim sitnicama. Kad mi je donosila čokoladicu i bombonicu, tu sam pao i dugo se ovako nisam osećao u ljubavi - rekao je Viktor.

- Je l' si joj pokazao da nisi dete? - upitao je Darko.

- Jesam, valjda. Ponašam se kao i napolju, ona se baš podetinjila sa mnom nešto rekao bih, vidim da joj prija. Ne vidim da se ona folira, osećam baš s njom mir - rekao je Viktor.

- Zbog čega ti Terza predviđa krah sa Minom? - upitao je Darko.

- Pa ne znam da li je to sujeta ili nešto drugo, ali on mene ne zanima i od petka nemamo nikakvu komunikaciju - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić