Hoću da se igram, ostavio me je kao psa: Sofija sprema Terzi paklenu osvetu! Samo sa Milanom hoće vezu, ali od danas stvari menja iz korena (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" pričao je sa Sofijom Janićijević, a na samom početku razgovora ona je otkrila da li su joj se vratile emocije prema Borislavu Terziću Terzi i da li ima simpatije prema Milanu Stojičkoviću.

- On je došao do mog kreveta, poljubio me u obraz i nije prešao preko usana. Nije ostaklo ni trunka emocija u meni za taj odnos, a neću da mu kažem jer hoću da se igram. Kako je on mene ostavio samu kao psa, a sad mu se kao vratile emocije. Kvari mi odnos sa Milanom, iskompleksiran je i sujetan. On je pre tri dana rekao da mu se Mina sviđa, kako sad Sofija? Igra igru, misli da je svoj na svome, a on i ja nikad nećemo biti zajedno. Dala sam obećanje sebi i svojoj porodici da neću ući u vezu, a ako mi se neko toliko dopadne to bi bio Milan. On se meni zaista dopada. Milan i ja super komuniciramo, pričamo o životu spolja, a onda dođe crni sto, pogubi se i kaže da neće da razgovara sa mnom, pa dođe Terza i napuni mu glavu - govorila je Sofija.

- Da li želiš da mu otkloniš sumnje i nepoverenje? - pitao je Darko.

- Čim sam ušla pitala sam Daču ko je dečko, pogledao me je i nisam znala da je Stefanov drug. Posle toga je bilo nešto Asmina, a nigde veze niti ga gledam, niti komuniciram. Posle toga je bio Terza, pa da sam šetala sa Anđelom i tu je poludeo na prvi klip. Ja bih pohvalila svakog. Njemu je to zasmetalo, odmah spusti glavu. Jednom sam otišla u pab, drugi, peti put, pa dosta više. Neću više da idem u pab, naljutila sam se i iz principa neću. Malopre smo razgovarali, išla sam do doka da ga smirim, a on nije hteo da razgovara sa mnom. Rekao mi je da sam na "Nominacijama" gledala u Terzu kao Boga, a ja gledam svakog. Meni je zanimljivo jer je Terza naučio nove reči, on nekome drži slovo. Taj koji me je ostavio nikad me neće zaboraviti - pričala je Sofija.

- Da li se nekome poveravaš o Milanu? - dodao je voditelj.

- Da, Mileni pričam često. Dobila sam od nje savet da mi on ne treba jer muškarac koji ne veruje ženi sa kojom provodi toliko sati, a veruje Terzi kog naziva nekim drugom. On ili nije dobar sa glavom ili je igrač i koristi mene - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić