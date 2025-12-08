Raskrinkao ih sve do srži: Dača otkrio da se Aneli iz inata Alibaba pomirila s Lukom, pa obelodanio sve o flertu Maje i Durdžića! (VIDEO)

Očekivano?

Danilo Dača Virijević bio je i poslednji sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim najnovim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta se dešava između Asmina i Maje? - upitao je Darko.

- Asmin je jasan, rekao mi je sinoć da ga ne zanima Stanija. Pričao mi je da zna da je Stanija njega ostavila kad je prvi put sve počelo sa Majom. On kaže da je odlepio za Majom i da ga Aneli uopšte ne zanima, čak je i tražio od mene da budem dobar s njom da bi ona demantovala neke stvari. Posle toga smo se mi posvađali i on se igrao sve vreme s Aneli, ali problem je što je Aneli to shvatila iskreno. Meni je Aneli rekla tiho: ''Asmin sve što radi sa Majom, radi meni u inat'', kao i što mi je najavila da će mu vratiti i posle toga se pomirila s Lukom. Maja se primila na tu Asminovu i zvala me da joj se zakunem da radi sve iskreno, ali ja nisam mogao jer ne znam šta je u njegovoj glavi - rekao je Asmin.

- Kako da Asmin uveri Maju da ona nije deo njegove taktike? - upitao je Darko.

- Mora da ustane i da kaže javno da ga ne zanima Stanija, kao i da ode kod Maje direktno. Rekao je da će to biti u utorak kad smogne snage, a on i ona teraju inat konstantno. Maja je juče rekla da joj ne prilazi, a danas mu dobacuje najnormalnije. Danas mi je rekla: ''Mnogo si me povredio'', ne znam zbog čega - rekao je Asmin.

- Da li si čuo neke priče da kruže po kući o Bori i Urošu? - upitao je Darko.

- Ja znam šta Uroš radi, priča da se Bora zaljubio u njega i meni je to stvarno glupost. Bora je kriv sam što to dozvoljava - rekao je Dača.

Autor: N.Panić