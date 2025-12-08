Čuli smo se i napolju, ovo nije strano: Uroš raskrinkao Boru i otkrio da su i u spoljnom svetu bili bliski, pa priznao da se maze! (VIDEO)

Šok!

U toku je ''Igra istine'', a Lepi Mića je naredno pitanje postavio Asminu Durdžiću.

- Asmine da uđe sada Stanija s kojom bi osobom prekinuo kontakt? - upitao je Mića.

- Ništa ne bih prekidao, sve bi bilo isto - rekao je Asmin.

- On priča istinu jer nije Stanija devojka koja bi dopuštala da se on ovako muva sa Majom - rekao je Anđelo.

- Miljana da li ti se Asmin sviđa? - upitao je Mića.

- Ne, naravno. Ja sam njemu oprostila par puta, ali nisam zaboravila neke stvari. Oprezna sam da će se neke stvari ponoviti i ukoliko se to dogodi, mi nećemo imati nikakvu komunikaciju - rekla je Miljana.

- Jakšićka šta se dešava s tobom i Borom? - upitao je Mića.

- Trenutno nema ništa - rekla je Miljana.

- Šta se desilo Anastasija između tebe i Uroša? - upitao je Mića.

- Uroš je pričao neke priče po kući - rekla je Anastasija.

- Meni je Bora drugar i nikad nisam pričao da mu se diže na mene - rekao je Uroš.

- Ne palim se na tu priču, nisam gej - rekao je Bora.

- Ja odem kod njega u krevet i ponekad stavim glavu na njegove grudi, a potom se i malo pomazimo - rekao je Uroš.

- Dečko me pitao da me zagrli, a to što lupetaju gluposti to je druga stvar - rekao je Bora.

- Bora i ja smo se itekako čuli napolju i trebali smo da se vidimo, ovde smo nastavili komunikaciju i družimo se - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić