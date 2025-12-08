NOĆ KOJA JE RAZOTRKILA SVE! Hana uporedila svoju ćerku sa Anelinom, Nerio ponovo ponizio tetku, Alibaba PRIZNAO EMOCIJE prema Maji, a ova takmičarka je ZAUVEK NAPUSTILA ELITU!

Bilo je veoma sadržajno.

Sinoć se u "Eliti 9" održala emisija "Izbacivanje", a pre izbacivanja voditelj Darko Tanasijević obavio je razgovor sa nekoliko učesnika.

Prvi je na intervju stigao Asmin Durdžić. On je najpre prokomentarisao svoj odnos sa Majom Marinković.

- Meni je to simpatično sa Majom što zna da se igra sa mnom, kao ljuta je, a okrene glavu i smeje se. Ona već peti put kaže da prekidamo komunikaciju, kažem i ja, a to traje 24 sata. Ona sumnja da je ja zavlačim. Ja sa njom nisam uradio ništa konkretno, nemam potrebe da se igram sa njom. Ona kaže da ja to radim jer mi treba priča i da želim Staniju da napravim žrtvom. Stanija tu ispada prevarant, a nema veze sa ovom pričom. Ona ima strah da ću da je iskoristim. Mislim da ona ne misli da ću da pravim žrtvu preko nje, nego da ću da je navučem da budem sa njom, a onda da joj dam šut-kartu - govorio je Asmin, a zatim se osvrnuo na svoj odnos sa Aneli.

- Ja sam pre mesec dana rekao da mi treba još 15 dana da dobije moje poverenje i pomirli smo se. Ja sam hteo da pokažem da mogu da je imam kad poželim i to sam dokazao - rekao je Asmin.

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darko Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svojim osećanjima prema Asminu Durdžiću, za koje tvrdi da ipak nema.

- Ništa se ne dešava, hvala Bogu. U četvrtak sam dremala i čula sam šta se izdešavalo, ali ja nisam ni mala, a ni glupa. Mene zaista nijedan muškarac u emotivnom smislu apsolutno ne zanim i to je istina - rekla je Maja, pa potom istakla da Asmin nije njen tip.

- Ne zato što ja volim visoke i markantne momke. Mene on kao muškarac ne zanima i nije mi neophodan. On se kači na moje ime i status, a ja sve to imam i biram sebe - rekla je Maja.

Potom je na razgovor sa Darkom stigao i Nerio Ružanji.

- Kojim argumentima se služi Aneli kad kaže da treba da vas bude sramota jer vas gledaju članovi porodice, pa zar ne gledaju i nju isti članovi? - pitao je voditelj.

- Mislim da je normalno da imamo odnose. Ona ako kaže da gledaju, zašto gledaju? Zar to nije bolesno da gledaju Hanu i mene? - rekao je on, a potom prokomentarisao vezu svoje tetke Aneli i Luke:

- To su dva najveća blama koja su u fejk vezi. Luka se više blamira, on posle svega tu kuva, pere. Nakon svega oni se drže za ruku na garnituri. Smešni su - govorio je Nerio.

Hana Duvnjak bila je Darkova sagovornica, a ona je pričala o Aneli Ahmić.

- Sve više liči na Situ i Groficu i kreće da nas vređa, ali dobro. Ranije uopšte nije bila takva što mi je jako čudno, ni u izolaciji nije bila takva već smo pričali preko zidova. Ona priča da hoće da se ubije, a kući ima dete + smo mi još blagi prema njoj. Ne daj Bože da budem ovakva ni žena ni majka. Njeno dete je obezbeđeno materijalno, ali ona kad izađe iz Elite ne vidi dete ni petnaest dana. Prošle godine sam videla Noru, a moje dete mnogo više priča nego njena Nora - rekla je Hana.

Luka Vujović sledeći je došao na intervju kod Tanasijevića, pa je pričao o Aneli i Asminu.

- Ona je ubeđena da Asmin ima emocije, a sa druge strane on kaže da ju je nasankao i da za tri života ne bi bio sa njom. Ja sam podržao da ima kontakt i da priča na temu deteta, ali ako ide u izolaciju i nosi prsten to mi je bolesno. Ona je posle žurke njemu rekla da smo se ljubili bez jezika. Meni to nije okej - govorio je Luka.

- Da li postoji granica zbog koje ti nećeš da trpiš? - pitao je Darko.

- Ja sam nasmejan kad sam sa njom, lepše mi je da smo zajedno i da nema svađa, ali ja više ne znam šta da kažem. Ja sam siguran da smo napolju i da se nešto od ovoga desilo da ne bismo bili zajedno. Ja nju volim, imam emocije, ali ne podržavam stvari koje radi. Ja njoj i da kažem pet puta da beži od mene jer je kriva, kao što sam posle klipa iz izolacije trebao da napravim distancu. Ja ako nju zagrlim u pola sedam kad dođe dajem joj do znanja da može da radi šta hoće. Mislim da nju tište stvari koje neće da govori za Situ i Neria, meni je zabranila da komentarišem - rekao je on.

Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o odnosu sa Anitom Stanojlović, ali i njenom ponašanju s Filipom Đukićem.

- Ona se nije promenila, vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Njeni postupci dokazuju da je Matora bila u pravu i da se nije promenila. Mnogo mi se zgadila, ovo je njena bruka, a moj blam. Mene zanima gde je tu njeno poštovanje majke njene i njenog sina. Povezao sam mnoge stvari i shvatio da je ona plakala da bi me ogadila fanovima i da od njih uzimam pare. Htela je da pripremi teren da bude žrtva koju je Anđelo uništio emotivno, vidimo da šalje poruke nekom dok je s Filipom u kombinaciji - rekao je Anđelo.

- Šta misliš kome šalje tajne poruke? - upitao je Darko.

- Pa skontao sam ja, vidim da tu ima i nekih pesama i sve mi je jasno. Samo neću da se izletim, čekam još malo - rekao je Anđelo.

Milena Kačavenda bila je veoma oštra u "Šiša baru".

- Samoj sebi sam dosadna jer sam stalno u nekim sukobima, stalno se vređam. Ja ću da ih pljujem i komentarišem. Ja svašta znam o Teodori, ljudi su govorili da je ona neko, ajde preskočiću... Živi na stanu u vračaru, klaberka je. Kao bavi se kriptovalutama, a gasi kompjuter tako što ga iščupa iz struje. Kad izađem pozabaviću se, pa ću da podgovorim ljude da daju izjave. Ona se večito vuklala sa ljudima koji imaju lovu da može da putuje. Ona se ovde ufunjala sa Takijevom majicom. Uvek sam znala da će da ga zaj*be kao konja. Ona se kr*snula sa Don Filipom i zamafijala, kao mnogo je jaka i svi smo krivi jer je na metar i po prevarila verenika. Kad vratim film da je Dača rekao da je sve bio dogovor, vratila sam film na zadatak i lako je sad da se optuži Dača. Što mene nije zvao da tražim zadatak na lažnu veridbu? Koga mlohavi ovde zaj*bava? Ona se j*bava na oči, diše vazduh isti dok ona ima orgazam i mi smo krivi. Stala sam na Dačinu stranu i stala sam jer je ispao smrda. Verujem da je sve radio sa Miljanom i da je mufljuz i folirant - govorila je Milena.

- Kako komentarišeš Teodorine suze na nominacijama? - pitao je voditelj.

- Mi smo se toliko smejali. Ona frizura i onaj triko Slađe Đogani... Došla u onome za fizičko, krive štikle i roni suze kao mnogo joj je teško. Ja ono nikad nisam videla, a njemu se kao trese vilica, a iza sedi Filip - rekla je Milena.

Naredna Darkova sagovornica Miljana Kulić bila je i više nego brutalna prema Bebici.

- On je jedno obično smeće, mene je iskoristio za 50.000 evra i sve što je radio, radio je za višeg cilja. Mislim da produkcija vidi u njemu Lepog Miću koji će ulaziti ovde još sto godina. Verujem da je Teodora volela najviše Bebicu jer se ni sa kim nije toliko dugo zadržala, već je radila na noć ili dve. Usput se svakako j*bavala, ali on preko svega toga prelazi - rekla je Miljana.

- Je l' si videla da su se smuvali Viktor i Mina? - upitao je Darko.

- Naravno da sam videla, ako ne promeni još trojicu do kraja onda nije ispunila svoj veliki cilj. Ona je k*rva, a priča o emocijama da bi gledaocima zamazali oči. Ona se j*be, ali bukvalno j*be, ne vodi ljubav - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović u "Šiša baru", a na samom početku pričala je o svom odnosu sa Filipom Đukićem i svađama sa Anđelom Rankovićem.

- Bila sam loše kad se sve desilo sa Filipom, ali mi je on popravio raspoloženje, dođe zagrli me i napuni baterije. Anđelo me ne zanima i šta on priča, prvi put je preko mene u temi. Neko ko ne želi da priča o našem odnosu govori kao ja, reč ili dve i sednem. Rekla sam i napolju i ovde da se kajem što sam iznela neke stvari, ne kažem da sam lagala, ali se kajem. On hoće da pokaže da sam loša, da on nije loš kao što sam ja rekla napolju - rekla je Anita.

- Kako se nosiš o tome što Filip koji je sa tobom u kombinaciji šalje pozdrave Lores, a s druge strane čuo sam da ti pozivaš Tamaru da lajkuje neke storije? - pitao je Darko.

- Filip ima tu devojku, nisu ništa imali, ali ne mogu da se ljutim jer mi nismo u vezi. Tamara lajkuje nešto naše tamo, ne mogu da ti kažem. Jedna osoba je u pitanju, ali ništa ja s tom osobom nisam imala nego je to Tamarina i moja fora - smejala se Anita.

Darko je porazgovarao i sa Borom Terzićem Terzom, a on je prokomentarisao novu ljubav svoje bivše devojke Mine Vrbaški.

- U šoku sam, Kačavenda mi je rekla i niko to nije znao, svi su u šoku. Baš sam se razočarao u Minu i u ženski rod, da tako može neko da glumi i folira. Suze i tako dalje što je radila i pričala sve je folirala, posle sedam dana je legla s drugim. Vidim da želi da se što pre završi tema jer ne mogu da izdrže pitanja gledalaca i tvoja pitanja. Neverovatno je kako sam namagarčen, devojci ništa nije falilo ovde. Priča da joj ništa nisam kuvao, pa odakle joj deset kilograma viška? Bukvalno sam je gledao kao malo vode na dlanu, stvarno sam očekivao da se promenila - rekao je Terza.

- Šta se dešava sa Sofijom? - upitao je Darko.

- Zagrlio sam je i stavio joj glavu na grudi par sekundi, pa smo se bukvalno dodirnuli usnama. Sve kako se desilo prošle sezone i da sam ostao s njom, mi bi i dan danas bili zajedno. Mi imamo lep odnos i zezanje, ali nećemo biti zajedno. Ja osećam nešto prema njoj, ali opet je čudno jer sam mrtav kao da nisam ja onaj Terza od prošle godine. Imam nešto u sebi da mi je draga. Ne bih voleo da je vidim s nekim drugim - rekao je Terza.

Potom je u Šiša bar stigla i Mina, pa je prokomentarisala svoju novu vezu.

- Ne pitaj me ništa, ne mislim ništa loše... Sve je pozitivno. U kući su svi izbezumljeni. To sam ja, iz jednog odnosa odem u drugi, a onda mi taj drugi bude savršen. Negde sam sebe lagala i ubeđivala sebe, dolazila sam srećna, a tištalo me je da to nije odnos koji meni odgovara. Dva temperametna, dve sujetne osobe, oboje smo kompleksi, ne može to. Ja sam danas baš rekla jer mi on ne veruje, a prvi bi znao da foliram, igram se i muljam. Rekla sam mu iskreno da mi se na početku sa Terzom svidela pažnja, a Viktor mi se sviđa fizički, mlad je, može da se oblikuje - govorila je Mina.

Viktor Gagić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu s Minom Vrbaški.

- Da, ona se meni sviđala od početka. Stalno mi je govorila: ''Dete, dete'' i to je mene nekako radilo. Kasnije je ona ušla u odnos s Terzom i nekako sam se sklonio iz cele te priče, ali evo sad je sve spontano krenulo. Došla je žurka kada smo se mi rukovali i Terzi je to smetalo, a kad je ona mene smirivala posle žurke već tad je krenulo da mi prija. Kada smo krenuli da pričamo, baš mi je prijala i više je nisam gledao kao drugaricu. Meni svi pričaju da će mi ona raditi o glavi i dovoditi me do ludila, ali baš hoću da vidim da li ću ih demantovati ili ne. Biće to izazov za mene i to me radi, ali nekako me Mina kupila nekim sitnicama. Kad mi je donosila čokoladicu i bombonicu, tu sam pao i dugo se ovako nisam osećao u ljubavi - rekao je Viktor.

Sofija Janićijević je sa Darkom prokomentarisala svoj odnos sa Terzom, ali i sa Milanom Stojičkovićem.

- On je došao do mog kreveta, poljubio me u obraz i nije prešao preko usana. Nije ostaklo ni trunka emocija u meni za taj odnos, a neću da mu kažem jer hoću da se igram. Kako je on mene ostavio samu kao psa, a sad mu se kao vratile emocije. Kvari mi odnos sa Milanom, iskompleksiran je i sujetan. On je pre tri dana rekao da mu se Mina sviđa, kako sad Sofija? Igra igru, misli da je svoj na svome, a on i ja nikad nećemo biti zajedno. Dala sam obećanje sebi i svojoj porodici da neću ući u vezu, a ako mi se neko toliko dopadne to bi bio Milan. On se meni zaista dopada. Milan i ja super komuniciramo, pričamo o životu spolja, a onda dođe crni sto, pogubi se i kaže da neće da razgovara sa mnom, pa dođe Terza i napuni mu glavu - govorila je Sofija.

- Da li želiš da mu otkloniš sumnje i nepoverenje? - pitao je Darko.

- Čim sam ušla pitala sam Daču ko je dečko, pogledao me je i nisam znala da je Stefanov drug. Posle toga je bilo nešto Asmina, a nigde veze niti ga gledam, niti komuniciram. Posle toga je bio Terza, pa da sam šetala sa Anđelom i tu je poludeo na prvi klip. Ja bih pohvalila svakog. Njemu je to zasmetalo, odmah spusti glavu. Jednom sam otišla u pab, drugi, peti put, pa dosta više. Neću više da idem u pab, naljutila sam se i iz principa neću. Malopre smo razgovarali, išla sam do doka da ga smirim, a on nije hteo da razgovara sa mnom. Rekao mi je da sam na "Nominacijama" gledala u Terzu kao Boga, a ja gledam svakog. Meni je zanimljivo jer je Terza naučio nove reči, on nekome drži slovo. Taj koji me je ostavio nikad me neće zaboraviti - pričala je Sofija.

Dača Virijević takođe je razgovarao sa Darkom, te je tom prilikom komentarisao odnos Asmina i Maje.

- Asmin je jasan, rekao mi je sinoć da ga ne zanima Stanija. Pričao mi je da zna da je Stanija njega ostavila kad je prvi put sve počelo sa Majom. On kaže da je odlepio za Majom i da ga Aneli uopšte ne zanima, čak je i tražio od mene da budem dobar s njom da bi ona demantovala neke stvari. Posle toga smo se mi posvađali i on se igrao sve vreme s Aneli, ali problem je što je Aneli to shvatila iskreno. Meni je Aneli rekla tiho: ''Asmin sve što radi sa Majom, radi meni u inat'', kao i što mi je najavila da će mu vratiti i posle toga se pomirila s Lukom. Maja se primila na tu Asminovu i zvala me da joj se zakunem da radi sve iskreno, ali ja nisam mogao jer ne znam šta je u njegovoj glavi - rekao je Asmin.

- Da li si čuo neke priče da kruže po kući o Bori i Urošu? - upitao je Darko.

- Ja znam šta Uroš radi, priča da se Bora zaljubio u njega i meni je to stvarno glupost. Bora je kriv sam što to dozvoljava - rekao je Dača.

Nakon intervjua voditelj Darko Tanasijević došao je po nominovane takmičare u sobu za izolaciju, a ove noći su to Aneli Ahmić, Nenad Macanović Bebica, Sunčica Bajić i Aleksandra Babejić.

Oni su u diskoteci prvo igrali igricu za dupliranje glasova, u kojem je pobedu odnela Aleksandra Babejić.

Nakon "Izbacivanja" Lepi Mića započeo je svoju igru istine.

- Viktore, da li misliš da je emocija Mine prema tebi iskrena ili da tera inat Terzi? - pitao je Lepi Mića.

- Ne mislim da je inat, mislim da je iskrena. Ako nije iskrena ne znam kako se ovako folira. Koju god Terza nameru da ima na nama je da dopustimo da li ćemo da dopustimo da on nas rastavi - rekao je Viktor.

- Njeni ljudi su u šoku i zgroženi su njenim ponašanjem. Ako su u vezi čestitam. Ne zanima me ni Novu godinu da mi čestita. Ne treba mi ovakva osoba u životu - govorio je Terza.

Potom je pokrenuta tema o odnosu Uroša i Bore Santane.

- Meni je Bora drugar i nikad nisam pričao da mu se diže na mene - rekao je Uroš.

- Ne palim se na tu priču, nisam gej - rekao je Bora.

- Ja odem kod njega u krevet i ponekad stavim glavu na njegove grudi, a potom se i malo pomazimo. Bora i ja smo se itekako čuli napolju i trebali smo da se vidimo, ovde smo nastavili komunikaciju i družimo se - rekao je Uroš.

