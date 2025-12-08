BIĆE LUDO I NEZABORAVNO! Babejićka postavila nju za NOVOG VOĐU! (VIDEO)

Ona je dala svoj sud.

Sinoć je odlukom publike Belu kuću zauvek napustila Aleksandra Babejić, a ona je kod voditeljke Dušice Jakovljević napisala pismo za novog vođu.

Ovoga jutra, njeno pismo stiglo je na adresu "Elite 9", a učesnici su jedva čekali da čuju njenu poruku.

- Sve loše je zaboravljeno, a ono dobro tek dolazi. Zoko volim te mnogo, a ja znam da ti nisi volela da budeš vođa i iz tog razloga novi vođa je moja Aneli - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.