SPALIĆU JE CELU! Uroš se žalio Toši jer mu je Anita upropastila kosu, robot mu poručio da se tako BLANŠIRA SAMO BROKOLI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona je samo šminkerka.

Uroš Stanić požalio se robotu Toši da mu je Anita Stanojlović spalila kosu, a on mu je rekao da se tako blanšira samo brokoli. Onda je Uroš počeo da priča o Bori Santani, a onda se umešala Mina Vrbaški.

- Nemoj da mu praviš gej priče - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš da Bora lako pop*zdi - dodao je Toša.

- Ti pričaj o Viktoru, meni se skini s k*rca, ti od muškarca praviš budalu - rekao je Uroš.

Uroš je nastavio da se žali Toši.

- Spaliću je celu - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ja sam šminker, ali nisam ga namerno spalila, šta ću sad - pravdala se Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

