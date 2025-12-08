SPALIĆU JE CELU! Uroš se žalio Toši jer mu je Anita upropastila kosu, robot mu poručio da se tako BLANŠIRA SAMO BROKOLI! (VIDEO)

Ona je samo šminkerka.
Uroš Stanić požalio se robotu Toši da mu je Anita Stanojlović spalila kosu, a on mu je rekao da se tako blanšira samo brokoli. Onda je Uroš počeo da priča o Bori Santani, a onda se umešala Mina Vrbaški.
- Nemoj da mu praviš gej priče - rekla je Mina.
- Znaš da Bora lako pop*zdi - dodao je Toša.
- Ti pričaj o Viktoru, meni se skini s k*rca, ti od muškarca praviš budalu - rekao je Uroš.
Uroš je nastavio da se žali Toši.
- Spaliću je celu - rekao je Uroš.
- Pa ja sam šminker, ali nisam ga namerno spalila, šta ću sad - pravdala se Anita.
Autor: R.L.