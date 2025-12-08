MALOM ODGOVARA TA PRIČA! Dača i Sofija složni oko toga da Mina i Gagić KORISTE JEDNO DRUGO! (VIDEO)

Obostrana korist.
Dača Virijević i Sofija Janićijević danas su u radiju razgovarali o novopečenom paru Mini Vrbaški i Viktoru Gagiću.
- A što Mina spava sa ovim malim prekoputa Terze - pitala je Sofija.
- Ona sve radi radi pričice. A ona je jaka ličnost ovde, malom odgovara sve ovo, a ona hoće da se skloni iz priče sa Terzom - naveo je Dača.
- Jako je jaka ha, ha, ha. Može neko da ti bude simpatičan, ali ne da spavaš sa njim pod istim jorganom - rekla je Sofija.
Autor: R.L.