SESTRA ANĐELA RANKOVIĆA UPISALA MASTER STUDIJE: Javno se pohvalila na društvenim mrežama, a njena majka sija od ponosa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Folk pevačica Jasna Milenković Jami uvek se trudila da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Poznato je da ima ćerku Leu, koja je punoletna, ali malo ko zna ko je njen otac.

Reč je o beogradskom frizeru Predragu Peđi Rankoviću, koji je inače ujak Anđela Rankovića, učesnika aktuelne sezone rijaliti programa "Elita 9", te je Lea Anđelu sestra od ujaka.

Otac pevačicine ćerke Lee Milenković došao je na imanje "Zadruge" tokom prve sezone, kao član Anđelove porodice, i tada ga je javnost videla posle mnogo godina.

Ćerka od pevačice i Anđelovog ujaka se juče pohvalila na svom Instagram profilu da je upisala master studije. Kao što je i poznato Lea je diplomirala na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, a sada je upisala master studije Međunarodnih odnosa i diplomatije, a u opisu je pomenula svoju majku:

- Od velike majke - velika je i ćerka - napisala je Lea i tagovala svoju majku.

Autor: N.B.

