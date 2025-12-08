AKTUELNO

Domaći

ON JE OBIČAN PAPAK: Zola opleo po Bebici kao nikada do sada, prisetio se kako je dozivao Miljanu, pa otkrio da li će se Teodora pomiriti sa Macanovićem

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Žestoko!

U Eliti ali i van nje se često komentariše odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Naime, od kako je Teodora raskinula vezu sa Bebicom da bi pokušala da osvoji Filipa Đukića, svi komentarišu njih dvoje i način na koji Bebica pokušava da vrati Teodoru sebi.

Nakon što se Đukić distancirao od nje, Bebica i Teodora su sve bliži ali do pomirenja ne dolazi.

Foto: TV Pink Printscreen

Lazar Čolić Zola se oglasio za naš portal i otkrio da li će doći do pomirenja Bebice i Teodore:

- Mislim da hoće jer Teodora nema izbora, isprepadana je i prikovana uz zid, a Filip se povukao, po mom mišljenju, ne muški, iz cele priče i cela kuća misli da je Bebica sad šatro neki mangup u kući, a on običan papak! Dok sam mu ja "peglo" bivšu on joj sa doka govorio "Taćko je l ti trebaju vitamini" O čemu mi pričamo?! To je monstrum sa višim ciljem - rekao je Zola.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: A.A.

#Bebica

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Teodora

#Zola

#elita vesti dana

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odrađivala je s*ks da bi on bio miran: Ivan do detaljala otkrio kako je Teodora zamazivala oči Bebici dok je flertovala sa Filipom! (VIDEO)

Zadruga

'PITANJE JE TRENUTKA KAD ĆE SE POMIRITI!' Uroš navija da Aneli i Janjuš OBNOVE vezu, naveo POLTRONE koji stoje tome na PUTU, pa opleo po Kačavendi! (V

Zadruga

PLJUŠTE PROZVIKE! Janjuš i Milena zaratili kao nikada do sada, u sve se umešao Đedović pa oplepo po košarkašu! (VIDEO)

Domaći

On je običan vodoinstalater: Taki Marinković opleo po Stanislavu kao nikada do sad, nazvao ga starletanom, pa optužio da je pikirao Maju! (VIDEO)

Zadruga

POKAZAO SUJETU?! Uroš Rajačić OPLEO po Bebici nakon pomirenja sa Teodorom! (VIDEO)

Zadruga

SASULA MU SVE U LICE! Milena prozvala Bebicu kao nikada do sada, rešila da ga postavi na svoje mesto, a ona najavila Teodorino RASKRINKAVANJE (VIDEO)