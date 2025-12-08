ON JE OBIČAN PAPAK: Zola opleo po Bebici kao nikada do sada, prisetio se kako je dozivao Miljanu, pa otkrio da li će se Teodora pomiriti sa Macanovićem

U Eliti ali i van nje se često komentariše odnos Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Naime, od kako je Teodora raskinula vezu sa Bebicom da bi pokušala da osvoji Filipa Đukića, svi komentarišu njih dvoje i način na koji Bebica pokušava da vrati Teodoru sebi.

Nakon što se Đukić distancirao od nje, Bebica i Teodora su sve bliži ali do pomirenja ne dolazi.

Lazar Čolić Zola se oglasio za naš portal i otkrio da li će doći do pomirenja Bebice i Teodore:

- Mislim da hoće jer Teodora nema izbora, isprepadana je i prikovana uz zid, a Filip se povukao, po mom mišljenju, ne muški, iz cele priče i cela kuća misli da je Bebica sad šatro neki mangup u kući, a on običan papak! Dok sam mu ja "peglo" bivšu on joj sa doka govorio "Taćko je l ti trebaju vitamini" O čemu mi pričamo?! To je monstrum sa višim ciljem - rekao je Zola.

