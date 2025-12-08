AKTUELNO

Zadruga

Aneli dala Sunčici SREDNJI BUDŽET, Bajićka se obrušila na nju: Peri gaće i čarape, moj dečko je na visokoj funkciji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brutalno!

Sunčica Bajić osula je drvlje i kamenje po Aneli Ahmić, nakon što joj je ona dala srednji budžet.

- Ja sam tebe napala za lenor jer si mu tetka, treba da opereš. Smatram da si neodgovorna za sebe, nipodaštavali ste ovu devojku. Ti si tetka, treba da opereš i gaće i čarape - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam joj dala srednji budžet jer sam se sažalila, dala sam joj paklu cigara celu - bila je uvređena Aneli.

- Nisam za sažaljenje - povikala je Bajićka.

- Rekla si da te je momak silovao, rekla je da joj se sviđa i Filip i da ne može da odluči kome da priđe - rekla je Ahmićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj dečko je na visokoj funkciji, moja inteligencija je da izvučem iz tebe kakva si osoba. Ti si zaslužila da budeš izbačena - rekla je Sunčica.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

IMATE ĆERKU O KOJOJ NE BRINETE! Uroš vratio Aneli i Asmina na fabrička podešavanja, ona ga žestoko ispljuvala! (VIDEO)

Zadruga

Moram da priznam da je odron: Alibaba ne dolazi sebi od šoka zbog žestokog s*ksa Luke i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Anđela potkačila vernost Luke i Aneli, pa istakla na nisu iskreni u svom odnosu! (VIDEO)

Farma

Koliko rada toliko duvana: Jakšićeva podelila sve na ravne časti, njemu je dala SVOJ DEO, a OVOG FARMERA planira da aktivira (VIDEO)

Zadruga

Paklena noć za Aneli Ahmić: Takmičari joj sasulu brutalnu istinu u lice, Dača obelodanio sve detalje flerta Maje i Luke! (VIDEO)

Zadruga

Smeje mu se cela kuća: Janjuš shvatio da nema većeg blama od Luke Vujovića, žestoko ga ponizio u par poteza! (VIDEO)