Aneli dala Sunčici SREDNJI BUDŽET, Bajićka se obrušila na nju: Peri gaće i čarape, moj dečko je na visokoj funkciji! (VIDEO)

Brutalno!

Sunčica Bajić osula je drvlje i kamenje po Aneli Ahmić, nakon što joj je ona dala srednji budžet.

- Ja sam tebe napala za lenor jer si mu tetka, treba da opereš. Smatram da si neodgovorna za sebe, nipodaštavali ste ovu devojku. Ti si tetka, treba da opereš i gaće i čarape - rekla je Sunčica.

- Ja sam joj dala srednji budžet jer sam se sažalila, dala sam joj paklu cigara celu - bila je uvređena Aneli.

- Nisam za sažaljenje - povikala je Bajićka.

- Rekla si da te je momak silovao, rekla je da joj se sviđa i Filip i da ne može da odluči kome da priđe - rekla je Ahmićka.

- Moj dečko je na visokoj funkciji, moja inteligencija je da izvučem iz tebe kakva si osoba. Ti si zaslužila da budeš izbačena - rekla je Sunčica.

Autor: R.L.