AKO JE VEĆ PRIČALA SVE O NJEMU, ONDA... Zola dao svoj sud o odnosu Aneli i Asmina, ubeđen u jednu stvar, pa pomenuo Minu Vrbaški

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivši učesnik rijalitija Zadruga i Elita, Lazar Čolić Zola važi za ozbiljnog komentatora, te je sada za naš portal komenarisao aktuelne situacije u Beloj kući.

Foto: RED TV Printscreen

Zola je za naš portal prokomentarisao Minu Vrbaški i njene odnose sa Terzom i Viktorom:

- Trenutna dešavanja između Mine i Viktora mi nisu naročito zanimljiva. Smatram da je Mina osetila da se Terza zainteresovao i da sada pokušava da se igra tom situacijom. Ne deluje mi da nju zaista zanimaju ni Viktor ni Terza, već jednostavno uživa u dinamici, što, po mom mišljenju, nije korektno prema njima. Ali, znamo da je Mina 24/7 u rijalitiju i mene to uopšte ne iznenađuje. - rekao je Zola pa se osvrnuo na Aneli i Asmina:

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Asmina i Aneli, čini mi se da Aneli sada pokazuje svoje pravo lice. Ako je sve što je godinama pričala o Asminu istina, onda sa takvom osobom nemaš nikakvu komunikaciju — ili je imaš isključivo u vezi sa detetom. Mnoge stvari u rijalitiju ne poklapaju se sa pričama pojedinih učesnika, ali siguran sam da će pre ili kasnije doći neko ko će razjasniti situaciju oko Bebice, za koga i dalje mislim da ima neke svoje više motive. Nadam se da će se pojaviti i neko ko će pružiti podršku Teodori, i spasiti je od psihopate.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.A.

