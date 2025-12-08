AKTUELNO

Domaći

VELIKA ZVEZDA STIŽE U ELITU: Takmičari će ostati u šoku kada je budu ugledali, a ona je spremna da podigne Šimanovice na noge (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Spremite se za nezaboravnu žurku.

I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou sutra veče u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Naime, pevačka zvezda stiže u Elitu gde će takmičarima zaopevati svoje hitove, a nema sumnje da će se svi oduševiti kada u Elitu budu ugledali ni manje ni više nego fantastičnu Radu Manojlović.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nema sumnje da će Rada svojim hitovima podići Šimanovce na noge, a pre Rade atmosferu na imanju Elite će zagrejati čuveni DJ Neba.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita žurka

#Radmila Rada Manojlović

#Veselje

#elita vesti

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

VELIKA ZVEZDA STIŽE U ELITU! Takmičari neće znati gde se nalaze kada na vratima ugledaju NJU, a ona ne stiže sama, evo ko će joj PRAVITI DRUŠTVO!

Domaći

Velika zvezda stiže u Elitu: Takmičari neće znati gde se nalaze kada je ugledaju na vratima, a evo ko stiže sa njom!

Domaći

VELIKA ZVEZDA STIŽE U ELITU: Takmičari neće znati gde se nalaze kada na vratima ugledaju NJU!

Domaći

VELIKA ZVEZDA STIŽE U ELITU! Takmičari neće znati gde se nalaze kada na vratima ugledaju NJU, a ona dolazi da napravi neverovatnu žurku u Šimanovcima!

Domaći

LJUBAVNI PAR STIŽE U ELITU: Spremni da naprave pometnju u Šimanovcima, a takmičarima neće biti dobro kada ih budu ugledali

Domaći

PINKOVA ZVEZDA STIŽE U ELITU! Takmičari neće znati gde se nalaze kada na vratima ugledaju NJU, spremite se za NEVEROVATAN PROVOD!