VELIKA ZVEZDA STIŽE U ELITU: Takmičari će ostati u šoku kada je budu ugledali, a ona je spremna da podigne Šimanovice na noge (FOTO)

Spremite se za nezaboravnu žurku.
I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou sutra veče u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.
Naime, pevačka zvezda stiže u Elitu gde će takmičarima zaopevati svoje hitove, a nema sumnje da će se svi oduševiti kada u Elitu budu ugledali ni manje ni više nego fantastičnu Radu Manojlović.
Nema sumnje da će Rada svojim hitovima podići Šimanovce na noge, a pre Rade atmosferu na imanju Elite će zagrejati čuveni DJ Neba.
Autor: N.B.