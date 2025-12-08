ON JE OTPISAN! Ena Čolić otkrila da su se drugovi ODREKLI Luke, pa urnisala njegovu ljubav sa Aneli: Fanovi su im potrebni na duže staze, ne samo za veš mašinu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Ena Čolić je u emisiji "Pitam za druga" komentarisala Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Luka je težak fanatik, ja sam to još prošle sezone predvidela, iako se ne bavim time kao njegova partnerka. Luka i Aneli se takmiče da dokažu tim njihovim poštovaocima ko je veća žrtva, hoće da naprave podelu, a da svako dobije veći deo. Luka je sa njom ušao u vezu zato što je ona bila aktuelna učesnica, ne kažem da ga nije privukla - rekla je Ena.

Ona je potom otkrila da su se Luke svi drugovi odrekli.

- Koliko znam, kako je meni rečeno, Luka je totalno otpisan, ne druži se više sa tim društvom, ja sam prošle sezone pukla i predstavila da nije njegov restoran, kad je izašao napolje rekli su mu: "Nemaš više veze s nama", ograđivali su se. On ne bi krenuo na mene, ja nisam sprdnja tog društva. Što se tiče Aneli, on mi je rekao da imaju mnogo stranica podrške. On se više zavozao od nje, on sad više emocija ima od nje. Meni deluje da će Luka opet izaći na par meseci, pa opet unutra, tako da njima ta publika treba na duže staze, ne samo za veš mašinu. I Filip se ogradio do Luke, da ne može da ga prepozna - navela je Čolićeva.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.