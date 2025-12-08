AKTUELNO

Domaći

ON JE OTPISAN! Ena Čolić otkrila da su se drugovi ODREKLI Luke, pa urnisala njegovu ljubav sa Aneli: Fanovi su im potrebni na duže staze, ne samo za veš mašinu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku.

Ena Čolić je u emisiji "Pitam za druga" komentarisala Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Luka je težak fanatik, ja sam to još prošle sezone predvidela, iako se ne bavim time kao njegova partnerka. Luka i Aneli se takmiče da dokažu tim njihovim poštovaocima ko je veća žrtva, hoće da naprave podelu, a da svako dobije veći deo. Luka je sa njom ušao u vezu zato što je ona bila aktuelna učesnica, ne kažem da ga nije privukla - rekla je Ena.

Foto: RED TV Pink Printscreen

Ona je potom otkrila da su se Luke svi drugovi odrekli.

- Koliko znam, kako je meni rečeno, Luka je totalno otpisan, ne druži se više sa tim društvom, ja sam prošle sezone pukla i predstavila da nije njegov restoran, kad je izašao napolje rekli su mu: "Nemaš više veze s nama", ograđivali su se. On ne bi krenuo na mene, ja nisam sprdnja tog društva. Što se tiče Aneli, on mi je rekao da imaju mnogo stranica podrške. On se više zavozao od nje, on sad više emocija ima od nje. Meni deluje da će Luka opet izaći na par meseci, pa opet unutra, tako da njima ta publika treba na duže staze, ne samo za veš mašinu. I Filip se ogradio do Luke, da ne može da ga prepozna - navela je Čolićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

JA SAM PRINCEZA DRUŠTVA, A ON STARLETAN! Luka otpisan iz La Familije, Ena pokazala klip koji su napravili kako bi ga ismevali (VIDEO)

Domaći

Sa stokom se ne može drugačije: Ermina Pašović zapenila na Kačavendu, pa urnisala Enu Čolić (VIDEO)

Zadruga

OBOJE SU NESREĆNI: Maja detaljno izanalizirala odnos Aneli i Luke, pa otkrila zbog čega je preko Milana Stojičkovića poslala piće Vujoviću kao znak pa

Domaći

Izdao je svakog, zašto ne bi Aneli? Ena Čolić dala sud o tajnim dešavanjima Maje, Luke i Alibabe! Sigurna da je samo ovo potrebno Vujoviću da zaboravi

Zadruga

NE ŠTEDI REČI! Maja Marinković URNISALA Janjuša, smatra da će Aneli proći isto kao i ona, pa ga MATIRALA: On i njegova žena su PREVARANTI! (VIDEO)

Zadruga

NE ŠTEDI JE! Aneli urnisala Enu Čolić, isprozivala je zbog Peje kao nikad do sada (VIDEO)