AKTUELNO

Domaći

ŠOK! Ena Čolić iznela škakljive detalje o Anelinoj prošlosti, Asmin će povileneti zbog ovih reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Pink Printscreen/Pink.rs/A. Nikolić ||

Britak jezik.

Ena Čolić je tokom svog gostovanja na Red televiziji u emisiji "Pitam za druga" pričala o tome šta je Asmin Durdžić govorio za nju.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je tom prilikom otkrila da joj je sada jasno zašto joj je spominjao "dede na pokeru".

- Prošle godine ja sam po njegovoj priči češkala dede. Ja moram da kažem odakle to njemu. Aneli je radila u Švajcarskoj poker, to je potpuno drugačiji poker, tamo se drugačije tretira žena koja radi tamo. Ovde je skroz drugačija priča. Odatle njemu to da sam ja češkala neke dede. Verovatno je upoznat šta je njegova partnerka radila tamo u Švajcarskoj. Kod mene nema deda na pokeru. Ovde se zna kako se igra - rekla je Čolićeva.

Foto: RED TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Surov sud Ene Čolić: Bez dlake na jeziku demolirala Aneli, evo šta misli i njenom ulasku u Elitu 9 i vezi sa Lukom! (VIDEO)

Zadruga

OŠTRI SUD SLAĐE PORŠELINE! Takmičarka osula paljbu po Janjušu zbog ponašanja prema Aneli, pa progovorila o odnosu Mione i Ša: On je OHLADIO time što j

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Đedović osudo drvlje i kamenje po Gastozu! Sasuo mu sve u lice! (VIDEO)

Zadruga

Ona njega ni ne oseti: Alibaba najstrašnije ponizio Luku, pa progovorio o Anelinoj mračnoj prošlosti! (VIDEO)

Domaći

Zakucavanje kakvo se ne pamti: Uroš Stanić opalio Anđeli Đuričić šamar realnosti, brutalnim prozivkama je unakazio! (VIDEO)

Zadruga

Beba mi se vrti u stomaku, a gledam kako se brišu maramicama: Milica otkrila kojim potezom ju je Terza najviše povredio! (VIDEO)