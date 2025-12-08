ŠOK! Ena Čolić iznela škakljive detalje o Anelinoj prošlosti, Asmin će povileneti zbog ovih reči! (VIDEO)

Britak jezik.

Ena Čolić je tokom svog gostovanja na Red televiziji u emisiji "Pitam za druga" pričala o tome šta je Asmin Durdžić govorio za nju.

Ona je tom prilikom otkrila da joj je sada jasno zašto joj je spominjao "dede na pokeru".

- Prošle godine ja sam po njegovoj priči češkala dede. Ja moram da kažem odakle to njemu. Aneli je radila u Švajcarskoj poker, to je potpuno drugačiji poker, tamo se drugačije tretira žena koja radi tamo. Ovde je skroz drugačija priča. Odatle njemu to da sam ja češkala neke dede. Verovatno je upoznat šta je njegova partnerka radila tamo u Švajcarskoj. Kod mene nema deda na pokeru. Ovde se zna kako se igra - rekla je Čolićeva.

