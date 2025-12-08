AKTUELNO

Pukao joj film: Aneli unakazila Hanu, iznela gnusne optužbe na račun njene porodice! HAOS! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Trese se Bela kuća!

Tokom emisije "Izbor potrčka" došlo je do najbrutalnije svađe Aneli Ahmić i Hane Duvnjak. Njih dve su zapenile jedna na drugu i iznele gnusne optužbe.

- Aneli kaže da je on tebe hteo da ostavi par meseci pred ulazak ovde - rekao je Milan Milošević.

- Mi smo danas rekli da ona laže - dodala je Hana.

- Žalio se Siti da on ne može da čuva malu, a Sita mu je govorila da sa malom dođe kući. On je pukao na nju da ona ne dolazi kući, varala ga je i pila alkohol u tom kafiću - govorila je Aneli.

- Mene Hana nikad nije varala. Zašto bi mi bio problem da čuvam ćerku dok moja žena ide na posao? Neka izbaci poruke gde sam joj se žalio. Seljanko, Sita je govorila da je ona mene varala - dodao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo se testirale, a ti i tvoja sestra niste - rekla je Hana.

- Tata te je izbacio iz stana jer je dovodila j*bače i drogirala se sa tetkom. One kradu kozmetiku, pa je onda prodaju - dodala je Aneli.

- Hana, ti ne daješ argumente, od budžeta te je sahranila, a ti joj samo vičeš da je k*rvatina - umešao se Alibaba.

- Policija je njima standarda ekipa. Baba joj je isto alkoholičara, sad ima 70 godina. Jedine koje su ostale žive u porodici su baba, dve devojčice i Ines, a njen tata za nju ne želi da čuje. Ona je živela kod njega, ali ju je izbacio jer je narkomane i alkoholičare dovodila kući - nastavila je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moja baba ne podnosi alkohol, niti je ikad bila alkoholičarka i pila - rekla je Hana.

- Nakazo krezupa, ti si slika i primer narkomanke, ti i tvoja mama. Imaš li jiš nešto da kažeš osim da su mi gurali nogu u vaginu? - dodala je Aneli.

- Sve što je Asmin rekao o njoj je istina. Ja sam videla slike o njoj na šipki - dodala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

