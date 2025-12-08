AKTUELNO

Zadruga

Nisi divan i krasan, to dobro znaš: Hana otkrila da bi se Nerio i Rada smuvali da ona nije ušla, pa Elitu potopila suzama jer nema njegovu podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preplakala!

Hana Duvnjak pobegla je u kuću Odabranih i odmah počela da plače nakon sukoba s Aneli Ahmić jer nije imala zaštitu Neria Ružanjija, te mu je sad sasula sve u lice.

- Kako ti nije žao? Sediš kao neki j*beni fikus, ja neću više da pričam o tvojoj familiji. Neću da me gledaš i da me diraš, žao mi je što sam išta za tebe uradila - rekla je Hana.

pročitajte još

Pukao joj film: Aneli unakazila Hanu, iznela gnusne optužbe na račun njene porodice! HAOS! (VIDEO)

- Kako ja da pričam o svojima? - upitao je Nerio.

- Ima da pričaš ti o svojoj porodici, a ne ja. Ostavila sam svoje dete napolju jer ti nisi bio sposoban da pričaš o sebi - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta nisam pričao? Sve sam rekao - rekao je Nerio.

- Nisi ništa pričao o sebi. Meni jedan Asmin tamo s*re, što se na njega nisi digao? Ti ćutiš kao da si mutav - upitala je Hana.

pročitajte još

Potpisujem da nema tri razreda osnovne škole: Lule Bahanalija progovorio o sukobu sa Dejanom, ne štedi reči na njegov račun (VIDEO)

- Ja se dignem i kažem: ''Ima još toga'', ali kad me voditelj pita: ''Šta još ima'', ja ne mogu da se setim - rekao je Nerio.

- Ti si svima divan i krasan, a nisi nimalo divan i krasan Nerio. Ti to dobro znaš, žalim što te volim najviše. Ja sam debil što nisam rekla da neću biti s tobom već sam ušla u rijaliti. Da ja nisam ušla, ti a ne bi rekao. Ispada da smo mi ovde zbog svadbe, a nabijem sve na svadbu. Meni je tvoja baba napolju rekla: ''Razmišljaj da li želiš'' - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispričao sam najbitnije stvari, koja je poenta da pričam stvari koje nisu bitne? Ja sam ovde došao konkretno da ispričam najgore stvari koje su mi se desile, a ne neke nebitne. Ova tema treba biti ugašena i zato nisam potencirao ništa na tu temu - upitao je Nerio.

- Ti si bre debil, misliš da će stvarno biti ugašena? Plakala sam i govorila ti da ne ulaziš - rekla je Hana.

pročitajte još

Moja ćerka bolje govori nego Nora: Hana bez dlake na jeziku oplela po Aneli i uporedila je sa Sitom! (VIDEO)

- Ja sam se tebi svaki dan obraćao da ne ulaziš ni slučajno - rekao je Nerio.

- Šta sam trebala, da te pustim da se smuvaš s Radom? - upitala je ona.

- Ma jeste, kako da ne - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nisam ušla, smuvao bi se. Sad se i moj mrtvi ujak spominje zbog tebe, a moja tetka se udružila s tvojom mamom. Ti stvarno kao da si dete - rekla je Hana.

- Možda jesam. Ja sam ovde ispričao najgore stvari, nemam šta više novo da kažem - rekao je Nerio.

- Pa onda reci da si sve rekao, ali ne i sitnice - rekla je Hana.

pročitajte još

Ne želim da majka mog deteta ode u rikverc: Alibaba priznao da će uvek stajati uz Aneli, Nerio i Hana zaurlali iz petnih žila! (VIDEO)

- Ti uvek najavljuješ da ima dosta toga, zato ti ljudi i ne veruju. Ispao bih smešan da pričam o sitnicama nakon onako velikih stvari - rekao je Nerio.

- Ja od sad neću da govorim ništa, živeću od plate od pedeset hiljadu. Trebala sam da čistim toalet i da obezbedim dete, što kad si takav m*donja nisi rekao da sam ja tebe hteo da ostavim nego puštaš da ti ispadaš divni Nerio - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne mogu da Aneli odgovaram i suprodstavljam joj se kad ona priča o tvojoj porodici za stvari pre petnaest godina, a ja ne znam ništa o tome i ne mogu da je napadam. Ja nisam hteo da ti uđeš, rekao sam ti hiljadu puta na kameri - rekao je Nerio.

- Je l' meni treba to da meni tvoja mama šalje socijalnu, a ti ćutiš? Ti nastavi biti ovde, a ja ću se diskvalifikovati da obe - upitala je Hana.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Grca u suzama: Hana se slomila na komade, pa priznala da Nerio nije dobar otac njihovoj ćerki i plaši se da ih ne napusti! (VIDEO)

Zadruga

Lavina emocija: Hana u suzama otkrila šta bi sad volela da kaže Neriu (VIDEO)

Domaći

AKO PROGOVORI, SVI ĆE ZAVRŠITI U ZATVORU! Hana otkrila da Nerio jednom rečenicom može da uništi Ahmiće! (VIDEO)

Domaći

POTOPILA ŠIMANOVCE SUZAMA! Aneli i Luka obavili ozbiljan razgovor, ona plače kao kiša: Znaš šta će biti od te firme?! Ništa! (VIDEO)

Zadruga

Hana i Nerio večeras prave sina! Toša rešio da im pripomogne, a evo i kako će se beba zvati (VIDEO)

Domaći

NOĆ KOJA JE PROMENILA TOK RIJALITIJA! Neriova Hana ušla u Elitu, Aneli PUCA PO ŠAVOVIMA, Teodora i Bebica DEFINITIVNO ZAVRŠILI! (VIDEO)