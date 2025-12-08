Nisi divan i krasan, to dobro znaš: Hana otkrila da bi se Nerio i Rada smuvali da ona nije ušla, pa Elitu potopila suzama jer nema njegovu podršku! (VIDEO)

Preplakala!

Hana Duvnjak pobegla je u kuću Odabranih i odmah počela da plače nakon sukoba s Aneli Ahmić jer nije imala zaštitu Neria Ružanjija, te mu je sad sasula sve u lice.

- Kako ti nije žao? Sediš kao neki j*beni fikus, ja neću više da pričam o tvojoj familiji. Neću da me gledaš i da me diraš, žao mi je što sam išta za tebe uradila - rekla je Hana.

- Kako ja da pričam o svojima? - upitao je Nerio.

- Ima da pričaš ti o svojoj porodici, a ne ja. Ostavila sam svoje dete napolju jer ti nisi bio sposoban da pričaš o sebi - rekla je Hana.

- Šta nisam pričao? Sve sam rekao - rekao je Nerio.

- Nisi ništa pričao o sebi. Meni jedan Asmin tamo s*re, što se na njega nisi digao? Ti ćutiš kao da si mutav - upitala je Hana.

- Ja se dignem i kažem: ''Ima još toga'', ali kad me voditelj pita: ''Šta još ima'', ja ne mogu da se setim - rekao je Nerio.

- Ti si svima divan i krasan, a nisi nimalo divan i krasan Nerio. Ti to dobro znaš, žalim što te volim najviše. Ja sam debil što nisam rekla da neću biti s tobom već sam ušla u rijaliti. Da ja nisam ušla, ti a ne bi rekao. Ispada da smo mi ovde zbog svadbe, a nabijem sve na svadbu. Meni je tvoja baba napolju rekla: ''Razmišljaj da li želiš'' - rekla je Hana.

- Ispričao sam najbitnije stvari, koja je poenta da pričam stvari koje nisu bitne? Ja sam ovde došao konkretno da ispričam najgore stvari koje su mi se desile, a ne neke nebitne. Ova tema treba biti ugašena i zato nisam potencirao ništa na tu temu - upitao je Nerio.

- Ti si bre debil, misliš da će stvarno biti ugašena? Plakala sam i govorila ti da ne ulaziš - rekla je Hana.

- Ja sam se tebi svaki dan obraćao da ne ulaziš ni slučajno - rekao je Nerio.

- Šta sam trebala, da te pustim da se smuvaš s Radom? - upitala je ona.

- Ma jeste, kako da ne - rekao je Nerio.

- Da nisam ušla, smuvao bi se. Sad se i moj mrtvi ujak spominje zbog tebe, a moja tetka se udružila s tvojom mamom. Ti stvarno kao da si dete - rekla je Hana.

- Možda jesam. Ja sam ovde ispričao najgore stvari, nemam šta više novo da kažem - rekao je Nerio.

- Pa onda reci da si sve rekao, ali ne i sitnice - rekla je Hana.

- Ti uvek najavljuješ da ima dosta toga, zato ti ljudi i ne veruju. Ispao bih smešan da pričam o sitnicama nakon onako velikih stvari - rekao je Nerio.

- Ja od sad neću da govorim ništa, živeću od plate od pedeset hiljadu. Trebala sam da čistim toalet i da obezbedim dete, što kad si takav m*donja nisi rekao da sam ja tebe hteo da ostavim nego puštaš da ti ispadaš divni Nerio - rekla je Hana.

- Ja ne mogu da Aneli odgovaram i suprodstavljam joj se kad ona priča o tvojoj porodici za stvari pre petnaest godina, a ja ne znam ništa o tome i ne mogu da je napadam. Ja nisam hteo da ti uđeš, rekao sam ti hiljadu puta na kameri - rekao je Nerio.

- Je l' meni treba to da meni tvoja mama šalje socijalnu, a ti ćutiš? Ti nastavi biti ovde, a ja ću se diskvalifikovati da obe - upitala je Hana.

Autor: N.Panić