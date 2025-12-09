Aneli zakuvala čorbu: Bivši par ide u izolaciju, njihovo suočavanje su svi čekali! (VIDEO)

AKTUELNO

Biće zanimljivo!

Voditelj Milan Milošević tokom emisije "Izbor potrčka" dao je reč Aneli Ahmić kako bi saopštila koga će poslati u izolaciju.

- Neka ustanu Anđelo, Sunčica, Boginja i Anita. Neka ustane Maja i Asmin naravno. U ovu trojku mi ide i Filip. Neka ustanu Milan, Terza i Sofija. U ovu ekipu neka stane i Mina Vrbaški. Može i Anastasija da ustane. Neka ustanu i Sara i Murat i neka se podigne Viktor. Ovde mogu da proberem, svi su prelepi. Maju ću da spustim jer je bila na operaciji, ali bih najviše volela da pošaljem Asmina i nju. Asmina isto mogu da pošaljem sa Anitom jer sam čula da je izjavljivao Aniti ljubavne ponude i zvao je da pređe u krevet. Odnos Mine i Terze mi je naprsno prekinut i Mina je ušla u vezu sa Viktorom, pa bih moga da ih pošaljem da vidim šta će da se dešava, ali to neću da radim jer su ozvaniči vezu - govorila je Aneli, a onda je saopštila svoju konačnu odluku:

- Moji potrčci su Terza i Sofija - rekla je Aneli.

- Znao sam - dodao je Terza.

- To se očekivalo. Nikad se nisu ogradili i ostavljaju prostor, pa ih zato šaljem u izolaciju. Neka Terza dokaže da više ne bi sa ovakvom osobom imao bilo šta - dodala je Ahmićeva.

- Nisam očekivala da će mene da pošalje. Terzi i meni će ovo biti ko zna koja izolacija po redu, bolje da sam tamo sa nekim mojim - rekla je Sofija.

- Izolacija dobro dođe da se odmoriš - rekao je Terza.

- Nisam želeo da idem sa Sofijom. Hteo sam danas da popričam sa njom, ona nije želela. To je za mene prošlost i nije za mene jedina u "Eliti". Bio sam iskren, ali nije ona prema meni. Zahvalan sam jer Aneli nije poslala mene, mislim da imaju perspektivu - govorio je Milan Stojičković.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

