Sledi sedam paklenih dana ili uživanja? Aneli izabrala Luku za omiljenog, biće žestoko u hotelu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi izabrala omiljenu osobu, a ona se ovog puta opredelila za Luku Vujovića.
- Luka je omiljena ličnost naravno i to je to - rekla je Aneli.
- Moram da kažem da je izbor potrčka odličan, Aneli svaka čast - rekla je Mina.
- Sofija odlučuje u ovoj igri, ali od izoalcije nema ništa - rekla je Kačavenda.
- Izbor mi je odličan za subotu, mislim da i jednom i drugom ovo odgovara - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić