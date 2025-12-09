Sledi sedam paklenih dana ili uživanja? Aneli izabrala Luku za omiljenog, biće žestoko u hotelu! (VIDEO)

Pratite narednih sedam dana u hotelu!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi izabrala omiljenu osobu, a ona se ovog puta opredelila za Luku Vujovića.

- Luka je omiljena ličnost naravno i to je to - rekla je Aneli.

- Moram da kažem da je izbor potrčka odličan, Aneli svaka čast - rekla je Mina.

- Sofija odlučuje u ovoj igri, ali od izoalcije nema ništa - rekla je Kačavenda.

- Izbor mi je odličan za subotu, mislim da i jednom i drugom ovo odgovara - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić