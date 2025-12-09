Nikada nisam bila sujetna: Aneli ne prihvata negativnu titulu, Rada imitacijom bacila takmičare u trans! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najsujetnijeg učesnika ''Elite 9''.

- Na trećem mestu nalazi se Maja Marinković - rekao je Milan.

- Mislim da Maja nije sujetna jer je ona prva koja želi da vidi lepu ženu i lepu devojku. Verovatno su ovo glasali iz odnosa sa Asminom, kao da se iz sujete povukla jer smatra da se Asmin i Stanija igraju s njom - rekla je Miljana.

- Maja je generalno sujetna na veze u rijalitiju, zato se i mešala u sve odnose - rekao je Dača.

- Ja sam raskinuo sa Stanijom pre nego što je Maja počela da mi se sviđa baš da ne bi dolazilo do toga da pričaju da sam ja nekog prevario. Maja nema potrebe da bude ljubomorna ni na jednu devojku, jedino ako su je moji fanovi izglasali - rekao je Alibaba.

- Što se tiče komentara ne čujem ih, a što se tiče gledalaca mogu da glasaju do kraja na anketi. Ja nikada u životu nisam rekla da je mene Maja pikirila - rekla je Maja.

- Na drugom mestu nalazi se Aneli Ahmić - rekao je Milan.

- Ja je nisam navela na anketi jer ima sujetnijih ljudi, ali ima sujete prema Mileni i zbog njenog odnosa s Janjušem - rekla je Sofija.

- Ja nikad nisam bila sujetna, tako da me čudi što sam na ovoj anketi. Nemam predstavu ko bi mogao da me izglasa, odnosno čiji fanovi - rekla je Aneli.

- Ubedljivu pobeda najsujetnijeg učesnika Elite 9 odnosi Luka Vujović - rekao je Milan.

- Ja ne mislim da je Luka najsujetniji, ali ja bih voleo da sam ja na anketi. Osoba koja nije u vinklu i koja je potpuno u ovom rijalitiju, ne mogu da okarakterišem kao sujetnu osobu - rekao je Ivan.

- Mislim da su gledaoci shvatili da sam najveću sujetu pokazao zbog Aneli i Asmina kada sam osudio spuštanje lopte - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić