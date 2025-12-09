AKTUELNO

Da sam imao ovaj mozak... Terza se izvinio Sofiji jer joj je zbog trudne verenice okrenuo leđa! (VIDEO)

Šok!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević razgovarali su u sobi za izolaciju, a on ju je u jednom trenutku uhvatio za ruku i izvinio joj se jer joj je prethodne sezone okrenuo leđa kad je ušla Milica Veličković.

- Ako imaš emocije neću da stajem na put tvoje sreće - rekao je Terza.

- Imam, sviđa mi se. On je meni dva dana probio glavu. Neću više da ga spominjem i neću više da razgovaram jer imam princip. Ti i ja smo bili u vezi, a ovako mogu odmah da postavim stav. Šta on ima da se ljuti zbog tebe? - govorila je Sofija.

- Nosi se sa tim. Ja ću da se povučem - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe volim na poseban način, ali ne kao dečka. Ja znam da kad te pogledam da ćeš ti da me shvatiš. Ti, Milena, Dača ja vas volim. Oni su jača emocija jer su bili uz mene kad ti nisi - pričao je Terza.

- Nikad ti nisam rekao izvini. Ja napolju nisam ništa video, neke stvari su trebale da se razgraniče. Meni sad da je ovaj mozak ništa ne bi moglo da me uzdrma. Razočarao sam se u tebe kad sam čuo da si se dopisivala sa Stefanom. Ja to nisam čitao i nisam hteo da ulazim u to - rekao je Terza.

- Što da se razočaraš kad sam ti ja bivša, a on najbolji drug? - pitala je Sofija.

- Ispalo je da si ga namestila, nisam očekivao da si tako zla - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

