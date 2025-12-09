NOĆ TURBULENTNIH DEŠAVANJA! Nerio i Hana imali žestoku raspravu, Aneli i Luka zaratili kao nikada do sad, Terza i Sofija otvorili dušu jedno drugom, a Anita pokušala da se opere od flerta sa Vujovićem!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je dan rezervisan za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje''. Na samom početku večeri, učesnici su prokomentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Aneli Ahmić, a potom su se pokrenule teme o kojima se najviše pričalo tokom proteklih dana.

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisiji "Izbor potrčka" dao je priliku takmičarima "Elite" da iznesu mišljenje o današnjoj podeli budžeta Aneli Ahmić. Prva je dobila reč Jovana Tomić Matora.

- Potvrdila mi je da sve što je radila u izolaciji sa Asminom je bilo iskreno. Kao da mu je stavila do znanja da je bila iskrena. Mislila sam da će Asmin da dobije mali budžet, a on mi je rekao da ću ja to videti kad dobijem dete. Što se tiče Filipa Luka je to rekao i lepo od njega. Koliko god da je Filip bio suzdržan, kad je ušla štedeo ju je zbog Luke i očekivala sam da će da dobije srednji budžet, ali to govori da se nije vodila po Lukinom - rekla je Matora.

- Moje mišljenje je da je bila okej i da je svima rekla šta ima da kaže. Mislim da je bila pregruba prema Hani i Neriju. Očekivao sam veliki budžet, ja bih njoj dao veliki budžet. Meni je samo bilo smešno što je Sunčici dala veliki budžet - komentarisao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak kako bi prokomentarisala podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Ja sam se danas uzvrtela zato što je pomenula mrtve i moje maloletne rodice. Uhvatila sam je danas u laži, a to je da je moja mama živela tamo gde je živela dok smo Nerio i ja bili u Dubrovniku. Slagala je da je ona bila u Dubrovniku da traži Nerija - rekla je Hana.

- Bili smo Nikica, Bina i ja - rekla je Aneli.

- I dva kriminalca - rekla je Hana.

- Kakva dva kriminalca? Ti ni ne znaš šta su kriminalci, zaostali su - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Izbor potrčka" došlo je do najbrutalnije svađe Aneli Ahmić i Hane Duvnjak. Njih dve su zapenile jedna na drugu i iznele gnusne optužbe.

- Aneli kaže da je on tebe hteo da ostavi par meseci pred ulazak ovde - rekao je Milan Milošević.

- Mi smo danas rekli da ona laže - dodala je Hana.

- Žalio se Siti da on ne može da čuva malu, a Sita mu je govorila da sa malom dođe kući. On je pukao na nju da ona ne dolazi kući, varala ga je i pila alkohol u tom kafiću - govorila je Aneli.

- Mene Hana nikad nije varala. Zašto bi mi bio problem da čuvam ćerku dok moja žena ide na posao? Neka izbaci poruke gde sam joj se žalio. Seljanko, Sita je govorila da je ona mene varala - dodao je Nerio.

Hana Duvnjak pobegla je u kuću Odabranih i odmah počela da plače nakon sukoba s Aneli Ahmić jer nije imala zaštitu Neria Ružanjija, te mu je sad sasula sve u lice.

- Kako ti nije žao? Sediš kao neki j*beni fikus, ja neću više da pričam o tvojoj familiji. Neću da me gledaš i da me diraš, žao mi je što sam išta za tebe uradila - rekla je Hana.

- Kako ti nije žao? Sediš kao neki j*beni fikus, ja neću više da pričam o tvojoj familiji. Neću da me gledaš i da me diraš, žao mi je što sam išta za tebe uradila - rekla je Hana.

- Ima da pričaš ti o svojoj porodici, a ne ja. Ostavila sam svoje dete napolju jer ti nisi bio sposoban da pričaš o sebi - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Aneli nije znala da će biti vođa i nisu Sunčicu namontirali da j*bavaju anketu pošto je budžet prošao Bogougodno. Nisam joj danas odgovorila jer budaletinu niti čujem, niti vidim. Potrebno je još malo dana da se povratim od svega izgovoreno, a podela je bila čist k*rac. Danas je pokušala da obrne priču i nametne da ja nju vređam, vidim da se ona polako gasi jer je shvatila šta je uradila - rekla je Milena.

- Ja sam sve luđa, ne povlačim se - rekla je Aneli.

- Ja sam sve luđa, ne povlačim se - rekla je Aneli.

Luka Vujović besneo je jer se saznao da je sinoć inicirao kontakt sa Anitom Stanojlović, zbog čega je vrištao po kući i na sve moguće načine pokušavao da se opere od toga.

- Ja to nisam rekla ni Mini dok me Darko nije pitao. Ako ti je glupo zbog Filipa ne bi to ni rekao jer sam ja bila posle tebe - govorila je Anita.

- Filip zna, pa ja sam u njemu to radio, a sad se izvrće priča - dodao je Luka.

- Mene je Darko pitao, a ja sam rekla da ne znam da li je Boru ili mene - nastavila je Anita.

Aneli Ahmić napala je Luku Vujovića zbog saznanja da je sinoć imao kontakt sa Anitom Stanojlović. Anita je čula njihovu svađu, pa je došla da se opravda, a onda i slagala kako sinoć u "Šiša baru" nije rekla da je Luka to uradio.

- Videćemo šta si radio - rekla je Aneli.

- Alekseja mi mog, ja sam rekla da ne znam da li je uradio Bori ili meni - dodala je Anita.

- Da li osećaš da nešto radim ili gledam? Treba to da se stopira. Ti si sa Filipom, ja sam sa Aneli - govorio je Luka.

- Mi nismo u veti - umešao se Filip.

Luka Vujović tokom reklama bio je u haosu jer se saznalo da je sinoć flertovao sa Anitom Stanojlović. Međutim, iako je dramio na više strana uhvatio je trenutak da pohvali izdanje Dragane Stanojlović, sa kojom se prošle godine ljubio.

On je primerio da je ove sezone drastično promenila stajling, što je želeo da pohvali.

Hana Duvnjak nastavila je da drži predavanje Neriu Ružanjiju, koji joj je u jednom momentu i priznao da nije srećan što je ona ušla, zbog čega se ona rastužila.

- Skloni se odmah od mene, ne želim da mi budeš blizu. Previše dopuštaš, godinama previše dopuštaš i ćutiš. Ti si meni toliko puta obećao da nećeš dati da me gaze i svaki put dopuštam - rekla je Hana.

- Ne mogu da čujem jer pričate u glas sve vreme - rekao je Nerio.

- Očisti uši - rekla je Hana.

Asmin Durdžić došao je do kuće Odabranih kako bi pomogao Hani Duvnjak i Neriu Ružanjiju, te je uspeo da nju podigne i nagovori je da se vrati nazad u emisiju.

- Budeš li se ugasila, p*pušićeš k*rac. Nema plakanja druže, nije majka rodila p*izdu - rekao je Alibaba.

- Nije, rodila je debila koji veruje da će ovo derište da napravi nešto - rekla je Hana.

- Voliš ti njega, ali šta tu p*izdiš. Sediš dvadeset dana kao invertar Elite 9, onda reci da si ispričala sve i da nemaš šta da ispričaš - rekao je Alibaba.

- Ja sam ispričao sve najbitnije stvari - rekao je Nerio.

Voditelj Milan Milošević tokom emisije "Izbor potrčka" dao je reč Aneli Ahmić kako bi saopštila koga će poslati u izolaciju.

- Neka ustanu Anđelo, Sunčica, Boginja i Anita. Neka ustane Maja i Asmin naravno. U ovu trojku mi ide i Filip. Neka ustanu Milan, Terza i Sofija. U ovu ekipu neka stane i Mina Vrbaški. Može i Anastasija da ustane. Neka ustanu i Sara i Murat i neka se podigne Viktor. Ovde mogu da proberem, svi su prelepi. Maju ću da spustim jer je bila na operaciji, ali bih najviše volela da pošaljem Asmina i nju. Asmina isto mogu da pošaljem sa Anitom jer sam čula da je izjavljivao Aniti ljubavne ponude i zvao je da pređe u krevet. Odnos Mine i Terze mi je naprsno prekinut i Mina je ušla u vezu sa Viktorom, pa bih moga da ih pošaljem da vidim šta će da se dešava, ali to neću da radim jer su ozvaniči vezu - govorila je Aneli, a onda je saopštila svoju konačnu odluku:

- Moji potrčci su Terza i Sofija - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi izabrala omiljenu osobu, a ona se ovog puta opredelila za Luku Vujovića.

- Luka je omiljena ličnost naravno i to je to - rekla je Aneli.

- Moram da kažem da je izbor potrčka odličan, Aneli svaka čast - rekla je Mina.

- Sofija odlučuje u ovoj igri, ali od izoalcije nema ništa - rekla je Kačavenda.

Asmin Durdžić došao je u pušionicu gde ga je napao Uroš Stanić zbog vređanja Hane Duvnjak, a u tom momentu je Alibaba poludeo zbog laži i razdrao se na Hanu.

- Ona kad priča da ima još stvari, ispada lažov jer nema više toliko stvari velikog. Ispadamo foliranti kada zastanemo i nečega se ne setimo, a ne mogu da se setim velikih stvari - rekao je Nerio.

- Aneli laže sve i nastavlja da priča - rekla je Hana.

- Ona nek laže, ja neću - rekao je Nerio.

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" podigao je Aneli Ahmić kako bi ona govorila o žestokoj svađi sa Lukom Vujovićem koju je imala u hotelu.

- Legla sam da spavam, Luka je rekao Anđelu da je Miljana bila u toletu. Viktor je došao da se šiša, Luka je bio u hodniku i Anđelo je stao na vrata i počeo da mi priča da je Miljana bolesnica. Ja sam se nasmejala Anđelu, komentarisali smo Miljanu. Kad smo se nasmejali naišao je Luka, njemu se faca promenila i videla sam da nešto nije okej. On je iskulirao, nastavili smo da ležimo, grlili se. Otišao je po vodu, Anđelo se tuširao, a kad se vratio s vrata je počeo da mi govori: "Šta ste se smejali?", a onda je namerno više počeo da galami da bi to čuo Anđelo i počeo je bolesno da se ponaša. Ja sam mu rekla da je paćenik i da ljubomoriše na Anđela. On je pitao Anđela šta se desilo, ne volim kad priča glasije, a Anđelo je potvrdio i ono što sam ja rekla. Mene je bilo blam i sramota - govorila je Aneli.

- On je rekao da će tek da priča šta si mu radila napolju - dodao je voditelj.

- On je rekao da me vode u zatvor i na psihijatriju. Najviše mi je smetalo kad je rekao da me vode u zatvor, znači on je smatrao da sam ja totalna ludača koja treba da ide u zatvor, a iz zatvora na lečenje. On se bacio na pod i rekao: "Šta me udaraš?", ja sam rekla da glumi kao Uroš. Ja njega sa dva šake da spucam, pa ne bi odleteo - govorila je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o haosu s Aneli Ahmić koji se dogodio u subotu u hotelu.

- Anđelo kad je ulazio, nešto sam ga zezao za Miljanu i to je to bilo. Ja sam ušao u hotel i video da se ona njemu smeje i nisam pravio haos, ali ona je pitala mene: ''Šta je, šta je'', a posle mi se smejala u facu što me iznerviralo - rekao je Luka.

- Nakon sat vremena sam došla u hotel i on mi kaže: ''Ajde, nećemo da se svađamo'' - rekla je Aneli.

- Znači tebi je to normalno? - upitao je Milan.

- Pa šta da uradim? Ona meni da je rekla: ''Nije ništa bilo'', ali se ona meni nasmejala onako podmuklo. Nije bila svađa dok Anđelo nije ušao, ali ona kad je on otišao ona se nasmejala i rekla mi: ''E paćeniku jedan'' - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi ispričao detalje sukoba Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Došao je do sobe i rekao: "Nemoj da misliš da sam ljubomoran, ali sad je bio haos i izudarala me je. Pogledaj kako mi je crveno". Rekao si mi da te je udarila pet puta i da nikad gori haos nije bio. Rekao je da je izlomila pola hotela - rekao je Anđelo.

- On je isto rekao Popu i Boginji - dodala je Matora.

- Rekao je da je pobacala stvari po hotelu, da nikad veći haos nije bio. Rekao je: "Nemoj da misliš da je zbog tebe i da sam ja ljubomoran zbog tebe". Sreo sam ga kad je šetao sa Terzom, dobacio mi je nešto i ja sam rekao da nije bilo potrebe da kaže meni u sobi jer su svi čuli, mogao je da mi kaže sa strane. Aneli je rekla istinu - nastavio je Ranković.

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji nastavili su svoj razgovor u kom je ona shvatila da je ne ponižava Nerio već samu sebe i tom prilikom se dodatno rasplakala.

- Ti si meni iza leđa odveo dete tamo, kada sam ti rekla da neću više moje dete tamo da kroči zbog čega si se ti žalio. Sada ti ti isti ljudi kače dete svuda i ponižavaju ga - rekla je Hana.

- Sad ću da izađem da im polupam telefone - rekao je Nerio.

- U pravu si, ne ponižavaš me ti već ponižavam samu sebe. Idi tamo - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi porazgovarao o haosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Aneli ne može da bilo kome priča išta kao danas na podeli budžeta jer je mnogo gora od svih ostalo. Morate da shvatite da ste ove godine vi omladince, a mi deda i babe vas komentarišemo. Ti si Aneli najveći blam u istoriji rijalitija - rekao je Janjuš.

- Ti nisi bio blam sigurno - rekla je Aneli.

- Draga moja unučice, moraš da shvatiš da je tvoj i Lukin odnos kataklizma - rekao je Janjuš.

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević tražio je takmičarima "Elite" da iznesu svoje mišljenje o turbulentnom odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Prvo ću da kažem za trougao Anđelo, Aneli i Luka da tu krivim Aneli jer njeno smejanje je učestalo i to radi sa ljudima. Ja to ne uzimam zdravo za gotovo i prepoznajem njen osmeh. Za to je krivac Luka jer je to dozvolio. Luka nema pravo da bude dobar sa Anđelom, zato su ovo zakasnele reakcije - rekao je Ivan.

- Luka je danas sedeo pored i ćutao dok su se Aneli i Anđelo zezali za Sunčicu - dodao je Dača.

- Oni su dotakli dno dna. Luka obožava je ovoj situaciji. Ovo je prvi put da nisam prisustvovao tuči, pa Luka ne mora da mi kaže da lažem. Oni su svesni da su dotakli dno. Luka je postigao svoj cilj jer se Aneli mnogo borila da se izbori i mnogo je ružnijih stvari ona o Luki rekla. Govorila je da joj se Luka gadi, a kad kaže da je to rekla u afektu znam da nije. Luku nisam čuo toliko puta da ju je pljuvao. Sad smo doživeli da Aneli nema tu iskrenost jer zna da je to došla do tačke da nema gde dalje, pa ih Janjuš direktno komentariše i ponižava. Luka je sad za 10 kilograma lakši jer zna da će u svakoj sledećoj svađi već na reklamama da bude sa njom - nastavio je Marinković.

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji nastavili su svoju raspravu koja je traje već satima unazad, a Hana se u jednom momentu izlanula i u besu otkrila da je Nerio već prevario u spoljnom svetu.

- Sad će svi da krenu na mene ovde, žalim što sam progovorila Boga mi. Ja sam kriva što ne mogu ništa da držim u sebi - rekla je Hana.

- Ti si kriva što si ulazila - rekao je Nerio.

- Trebala sam pustiti tebe da budeš fikus i da me ona napolju još jače gazi. Ovo je sada jedan posto što ona radi napolju na osnovu onoga što mi je radila dok sam bila napolju - rekla je Hana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o flertu Tanje Stijelje Boginje i njega.

- Što si želeo sa Boginjom da razgovaraš sa strane? - upitao je Milan.

- Zato što se upalio na Mićin predlog, a to je da su Boginja i on idealan par - rekla je advokatica.

- Ja sam videla da su se oni gledali na zidiću, a ja sam mu rekla danas: ''Ti si budući pobednik Elite 9'', a on mi je ljubio ruku - rekla je Sandra.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje", a dao je reč Sofiji Janićijević kako bi otkrila šta se desilo sa Milanom Stojičkovićem i Borislavom Terzićem Terzom.

- On nema pravo meni da zamera muškarce jer ja nisam sa njim u odnosu, niti u vezi. Htela sam da mu objasnim neke stvari i nije mi verovao, a onda je nakon ankete došao da me moli da razgovaramo na dva minuta. Ja sam tako odlučila nakon našeg poslednjeg razgovora i držaću se tog stava. Meni treba ovde neko sa kim mogu da se družim, rekla sam da neću vezu i ne znam šta se uvredio ako ja gledam Terzu, Luksa ili Daču. Nikad nisam čula da se Dača naljutio jer pričam sa nekim, pa nema ni on pravo - govorila je Sofija.

- Šta ćemo sa tvoim poljupcem sa Terzom? - pitao je voditelj.

- Nismo se poljubili. Uhvatio me je za glavu, zagrlio me je. Terza meni zaista ne smeta. Terzu volim na neki poseban način i najbolje me poznaje ovde, ali Terza i ja smo davno završen odnos i sebi ne bih dozvolila da dajem šansu nekome ko me je ovde ostavio samu kao kera. Ne bih dala šansu za odnos, ali mi prija kao čovek. Ne gledam ga kao partnera i nema prostora za pomirenje - dodala je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala haos koji se dešava između Sofije Janićijević, Borislava Terzića Terze i Milana Stojičkovića.

- Sofija, neozbiljna si i ne možeš da sakriješ glumu. Rekla si da nećeš vezu i da se družite. Desilo se da Milan ima emocije, a ti ih nemaš - rekla je Zorica.

- Mi smo to rekli jedno drugome, a onda je došao sto i njega je poremetila Terzina nominacija - dodala je Sofija.

- Kakva veze ima Terza? Šta god da je on meni rekao ja sam nastavljao komunikaciju sa njom - rekao je Milan.

- Oni se igraju sa ovim čovekom - dodala je Zorica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi progovorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Razj*bao sam tolike veze, mogu i ovu smehotresnu. Meni je Sofija rekla da sam joj i dalje najlepši dečko u kući, ja sam došao da je zagrlim i poljubio sam je u vrat. Posle toga sam je poljubio u obraz, ali kako se otimala naše usne su se spojile. Pitao sam je: ''Da li je ostao bar gram nečega'', a ona nije htela da mi odgovori. Vidim u njenom pogledu da oseća nešto prema meni, odlično je znam - rekao je Terza.

- Ma znaš je za dva meseca sigurno - rekla je Milena.

- Šta se ti mešaš, ajde molim te bre odj*bi. Ona je sad sama rekla da je natovarila njega nama na leđa - rekao je Terza.

- Vama svi j*bu ribe i posle vam neko drugi kriv - rekao je Alibaba.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anastasiji Brčić kako bi progovorila o aferi Bori Santani i Urošu Staniću.

- Anastasija odakle ti priča za Boru i Uroša? - upitao je Milan.

- Uroš mi je rekao da je Bora na njega imao erekciju - rekla je Anastasija.

- Moram da budem iskrena i da kažem da nisam to videla, neću da pravim od toga nikakvu frku i da mu kažem da nema potrebe da krivi nekog kad je to sam radio - rekla je Sandra.

- Bora je mene napolju zvao milion puta i nek moja drugarica to objavi. Ovo je radio sa Necom, Brendonom i sa mnom. Svim g*jevima posvećuje pažnju, a onda beži. Više puta me zvao u krevet i držali smo se za ruke. Ja sam ovde čist, a on nek se pravda za erekciju, parfeme, plaćanje mojih dugova i tako dalje - rekao je Uroš.

U Beloj kući nastao je haos zbog priče koju je Uroš Stanić plasirao, da se muvao sa Borom Santanom i da mu je davao lažnu nadu.

- Meni je ovo katastrofa. Ja sam Bori rekla da ovo ne treba da radi i da će naj*bati. Kad god smo sedeli gore on je govorio da se Uroš skloni. Takođe smatram da je Uroš iskoristio situaciju iz četvorke i ovo potencira da bi izlazili ljubavni klipovi - govorila je Anita.

- To što ti imaš odnose sa Filipom i flert sa Lukom meni to ne treba. Znaš koliko me ljudi prepoznaju, više od tebe. Ja neću da pravim reprize - rekao je Uroš.

- Ne znam što onda nisi pobedio? Šta je njima prijalo? Ja sam bila tu. Boro od sad se samo sa mnom druži. Bora je već neki period u depresiji, Uroš mi je rekao da mu pomognem jer mu nije dobro. Uroš je njega nešto savetovao, čini mi se da je bilo oko Milice - rekla je Anita.

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do ozbiljnog haosa kad je Jovana Tomić Matora iznela detalje razgovora Milosava Pravilović i Jovana Rajića iz kreveta.

- On je rekao Milosavi da neće da uđe u vezu, ali da prave šou. On je nas sve vreme ubeđivao da se Milosava sprda i da su se oni dogovorili da prave šou. Mi smo njemu danas svi držali lekciju i objasnili koliko je to degutantno. Ova žena se toliko degradira i ponižava, ali i on. Milosava je žena koja ima ćerke i godine, a ništa nije čudno da se to desi ženi u ovim godinama. Poenta je što je on hteo da održi odnos da ga boli k*rac, a da sa Milosavom ne uđe u vezu. Milosava sa njim želi bez zezanja da uđe u vezu - govorila je Matora.

- Ti si bezobrazan lik i igraš lik sa babom koja ima mozak malog deteta. Svi koji je šaljete da vam pere i kuva treba da vas bude sramota jer treba da je poštujete kao mamu. Ja sam se sa njom zezao pet dana i povukao sam se - dodao je Asmin.

- Mi smo njemu danas držali lekciju sve ovo što je Asmin rekao. Ja ne mogu da gledam kako mu žena traži k*rac, njih dvoje su za osudu - vikala je Matora.

- Nisam ga namerno navela, uvredila ga jesam i rekla da je jazavac. On ne obraća pažnju na Saleta i naš odnos - rekla je Sara.

- Verovatno je neki žal u tebi ostao - dodao je Milan Milošević.

- Navela sam ga jer je to moje mišljenje, a on me ne zanima u pet života. Zavolela sam ovog čoveka, unela sam se i ne želim da nam neko ovo pokvari. Ja sam odlepila za njim, sa njim mi je prelepo i iz dana u dan mi je sve lepše - pričala je Sara.

- Kako tvoje drugarice napolju kažu da nisi imala dugu vezu? - ptiao je voditelj.

- Pa to mi nisu drugarice. Ja svog bivšeg dečka nisam varala. Odnos sa Janjušem nisam gledala kao šemu jer u šemi ne idem na bazen, vodio je svoju ćerku, donosio mi slatiše. Ja sam bila zaljubljena u Janjuša, ne mogu da kažem da sam ga volela. Bio mi je zabavan i drag. Mi se nismo viđali samo po stanu, upoznao me je i sa njegovim kumom, ali on mi je nebitan. Pričala sam sa Saletom i da sam bila pametnija ne bih progovorila ni reč. Mene oni ne zaimaju u pet života, svaka ima bivše i ne dotiču me. Ja sam sa njim srećna i ne dotiču me - pričala je Sara.

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najsujetnijeg učesnika ''Elite 9''.

- Na trećem mestu nalazi se Maja Marinković - rekao je Milan.

- Mislim da Maja nije sujetna jer je ona prva koja želi da vidi lepu ženu i lepu devojku. Verovatno su ovo glasali iz odnosa sa Asminom, kao da se iz sujete povukla jer smatra da se Asmin i Stanija igraju s njom - rekla je Miljana.

- Na drugom mestu nalazi se Aneli Ahmić - rekao je Milan.

- Ja je nisam navela na anketi jer ima sujetnijih ljudi, ali ima sujete prema Mileni i zbog njenog odnosa s Janjušem - rekla je Sofija.

- Ubedljivu pobeda najsujetnijeg učesnika Elite 9 odnosi Luka Vujović - rekao je Milan.

- Ja ne mislim da je Luka najsujetniji, ali ja bih voleo da sam ja na anketi. Osoba koja nije u vinklu i koja je potpuno u ovom rijalitiju, ne mogu da okarakterišem kao sujetnu osobu - rekao je Ivan.

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević razgovarali su u sobi za izolaciju, a on ju je u jednom trenutku uhvatio za ruku i izvinio joj se jer joj je prethodne sezone okrenuo leđa kad je ušla Milica Veličković.

- Ako imaš emocije neću da stajem na put tvoje sreće - rekao je Terza.

- Imam, sviđa mi se. On je meni dva dana probio glavu. Neću više da ga spominjem i neću više da razgovaram jer imam princip. Ti i ja smo bili u vezi, a ovako mogu odmah da postavim stav. Šta on ima da se ljuti zbog tebe? - govorila je Sofija.

Autor: S.Z.