ČUVAJ PRIJATELJSTVO SA... Mustafa Durdžić se otvorenim pismom obratio svom sinu Asminu, otkrio koga želi u blizini svog naslednika, a kada je reč o Aneli, bio je jasniji nego IKAD: NEMO DA SPUŠTAŠ LOPTU, NEGO...

Dao svoj sud bez ustezanja!

Mnoga dešavanja u ''Eliti'', u kojima je jedan od glavnih aktera Asmin Durdžić, obeležila su nedelju za nama. Njegov otac, Mustafa Durdžić, redovno se oglašava na svom znaničnom Fejsbuk nalogu, gde je rešio da se javno obrati svom sinu i da svoj sud o novonastalim dešavanijima u Beloj kući.

Mustafa se osvrnuo na Asminova prijateljstva, te je izvojio ljude za koje smatra da su iskreni prema njegovom sinu, ali je poručio i da ''da gas'', tamo gde je planirao da spusti loptu.

- Kada bih ja mogao poslazi poruku svom sinu Asmunu, ona bi ovako glasila ''Čuvaj prijateljstvo sa Terzom i Dačom i Milenom. Po pitanju Aneli, Hane, Neria i ostalih, nemoj da spustaš loptu, nego šutni loptu u visine, što više možeš. Polako dolazi vreme da kreneš sam protiv svih. Molim te, najjači si kad si smiren i zato nemoj da galamiš! Mi smo svi dobro. Tata - napisao je Asminov otac na svom statusu.

Autor: S.Z.