AKTUELNO

Domaći

ČUVAJ PRIJATELJSTVO SA... Mustafa Durdžić se otvorenim pismom obratio svom sinu Asminu, otkrio koga želi u blizini svog naslednika, a kada je reč o Aneli, bio je jasniji nego IKAD: NEMO DA SPUŠTAŠ LOPTU, NEGO...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dao svoj sud bez ustezanja!

Mnoga dešavanja u ''Eliti'', u kojima je jedan od glavnih aktera Asmin Durdžić, obeležila su nedelju za nama. Njegov otac, Mustafa Durdžić, redovno se oglašava na svom znaničnom Fejsbuk nalogu, gde je rešio da se javno obrati svom sinu i da svoj sud o novonastalim dešavanijima u Beloj kući.

Foto: Facebook.com

Mustafa se osvrnuo na Asminova prijateljstva, te je izvojio ljude za koje smatra da su iskreni prema njegovom sinu, ali je poručio i da ''da gas'', tamo gde je planirao da spusti loptu.

Foto: Facebook.com

- Kada bih ja mogao poslazi poruku svom sinu Asmunu, ona bi ovako glasila ''Čuvaj prijateljstvo sa Terzom i Dačom i Milenom. Po pitanju Aneli, Hane, Neria i ostalih, nemoj da spustaš loptu, nego šutni loptu u visine, što više možeš. Polako dolazi vreme da kreneš sam protiv svih. Molim te, najjači si kad si smiren i zato nemoj da galamiš! Mi smo svi dobro. Tata - napisao je Asminov otac na svom statusu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne želim ga pored sebe: Gastoz iskazao gađenje prema Urošu, Miljana stala u Stanićevu zaštitu, pa zaratila sa Aneli! VIDEO)

Farma

Kristijan ubeđen da će kasnije ili pre, Elena i Sale Luks stupiti u intiman odnos: Neminovno je, on gori, ona je zaljubljena (VIDEO)

Zadruga

ON NEMA AUTORITET NAD NJOM: Ivan istakao da je Luka potpuno NEMOĆAN kada je reč o Anelinom ponašanju! (VIDEO)

Zadruga

'RADIŠ LOŠE STVARI ČOVEKU KOJI TE ISKRENO VOLI!' Janjuš osuo RAFAL po Teodori zbog opdođenja prema Bebici, pa istakao da je DETEKTOVAO čudne vibracije

Domaći

Molim Boga da se smuva sa Viktorom! Munjez svim silama želi da odvoji Terzu od Mine, pa progovio o Milici: On je otac njenog deteta i to je još jedna

Domaći

'ONA JE NESTABILNA OSOBA KOJA JE MNOGE LAŽI IZREKLA I...' Zvezdan Slavnić se JAVNO obratio Ani Ćurčić, upozorio je na TUŽBU ukoliko nastavi s gnusnim