Kalkulisao sam, bilo mi je žao: Luka priznao da do 8. januara prekida svaki kontakt s Aneli, ona pobacala zlatne lančiće! (VIDEO)

Kraj!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje Luki Vujoviću.

- Aneli je l' istina da si gađala Luku kamenjem? - upitao je Alibaba.

- Ne, naravno - rekla je Aneli.

- To je Luka rekao - rekao je Alibaba.

- Nije istina, isponižavala me pred prijateljem od 30 godina. Ja sam kalkulisao jer mi je bilo žao ove devojke i kroz šta prolazi. Sada mi je žao sebe, a ako do 8. januara progovorim jednu reč sa ovom ženom, nek me se porodica odrekne. Narukvicu ću dati Dači nek radi s njom šta želi - rekao je Luka.

- Evo ja sam moju bacila u jezero, evo ti i lančić klošaru - rekla je Aneli.

- Bacila je i zlatni lančić, to govori o njoj. Bolje ovako nego da je vređam da je k*rva. Ukoliko dođe sebi, može oko 8. januara da sedne da priča sa mnom - rekao je Luka.

- Luka hoćeš li imati komunikaciju s drugim devojkama? - upitala je Miljana.

- Naravno da hoću sa svima. Ovo je najbolje i za mene i za nju - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić