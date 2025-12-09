Majka Sare Stojanović preduzela radikalne korake protiv Saleta Luksa: Oglasila se posle burnog raskida, učesniku Elite crno se piše!

AKTUELNO

Učesnica "Elite" Sara Stojanović prolazi kroz težak period u Beloj kući, budući da je na njenu do skoro idiličnu vezu sa Saletom Luksom stavljena tačka.

Njih dvoje su žestoko zaratili prošle noći, tokom "Pretresa nedelje" sa Milanom Miloševićem, gde je Sara priznala da je Luks u poslednje vreme ponižava i neadekvatno tretira.

Ona je pred ukućanima kroz suze progovorila o uvredama koje joj Sale upućuje, a nije krila da joj najteže pada to što Sale vređa njenu porodicu, koja ne podržava njihovu vezu. Sale je "dodao gas", te nastavio s uvredama na račun Sarine majke, a ona je završila u suzama.

Tim povodom kontaktirali smo Sarinu majku Miroslavu Stojanović, koja je užasnuta Saletovim ponašanjem.

- Uvrede na račun Sare i njene porodice su njegovo ogledalo. Uradila sam kao majka ono što se podrazumeva u ovakvim situacijama, najvažnije mi je da zaštitim svoje dete - kratko je poručila ona za Pink.rs.

Ne zanimaju ga tužbe njene mame

Podsetimo, Sale je sinoć poručio da jedva čeka da se suoči sa Sarinom majkom, ukoliko je bude posetila u "Eliti" tokom novogodišnjih praznika.

- Ona je mene napravila nasilnikom, danas ceo dan ovde plače. Ovde imaju kamere, sve se vidi. Kad se vidi k*ranje, videlo bi se i peglanje. Ja ću svakoga da vređam, njena majka može da me tuži i ne zanima me. Ako uđe njena majka spavaćemo zajedno nas troje. Opaliću celu četu patuljaka. Ona je meni draga, ali njeno ponašanje me sve više udavljava. Imali smo incident sa Ivanom, rešili smo, a ona ga danas provocira da je jazavac. Treba ja ovde da se diskvalifikujem - govorio je Luks.

