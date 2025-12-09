SAD KAD IM JA NAPIŠEM SCENARIO... Lukina majka urnisala njega i Aneli posle najnovije drame u Eliti: Ovo je BLAM i poslovna, a ne emotivna veza!

AKTUELNO

Danas su zvanično, po ko zna koji put, u "Eliti" raskinuli Aneli Ahmić i Luka Vujović. Aneli, koja je ovonedeljni vođa u "Eliti", izbacila je Luku iz hotela, sa sve stvarima i hranom, uz mnoštvo uvreda, a zbog njihovog sukoba reagovalo je obezbeđenje.

Povodom novonastale situacije kontaktirali smo Lukinu majku Biljanu Vujović, koja je u šoku zbog svega što je videla.

- Za mene je ovo gluma i pozorišne daske plaču za ovakva dva talenta. Obzirom da niko još nije napisao scenario na temu rijalitija, to ću biti ja. I ne šalim se uopšte. Ne bi me čudilo da Luka izađe i kaže da im je ovo sve bio dogovor. Isključivo tako ću od danas gledati na njihov odnos jer je više poslovni nego emotivan. I pre ću prihvatiti to nego da je Luka lud ili kao što mnogi malograđani kažu omađijan - poručila je Biljana za Pink.rs i dodala:

Majka Sare Stojanović preduzela radikalne korake protiv Saleta Luksa: Oglasila se posle burnog raskida, učesniku Elite crno se piše!

- Da je blam - blam je, ali cilj ne bira sredstva. Ako su odlučili da iznesu ceo rijaliti na svojim leđima i da se sve vrti oko njih, neka ih, lepo im ide. Još da se ona smuva sa Anđelom, on sa Boginjom i eto i srećnog kraja - predvidela je ona.

