LUKE SE SIN JEDINAC STIDI! Bajo najavio KARAMBOL za Novu godinu, unakaziće Aneli: Izneću sve dokaze o toj k**vetini zbog koje gubi porodicu!

Nikola Vujović Bajo, otac učesnika "Elite" Luke Vujovića, hitno se oglasio za naš portal nakon najnovije drame koju je njegov sin imao sa bivšom verenicom Aneli Ahmić.

Ona ga je posle burne svađe izvređala, pobacala stvari i hranu i izbacila iz hotela, što je obradovalo njegovog oca, budući da se od početka najstrašnije protivi njihovoj vezi.

- Pa neka je, hvala Bogu. Bolje to nego da ga mazi, pazi i da mu kuva - bilo je prvo što je rekao Bajo za Pink.rs.

- Mislim da će on sad otkačiti nju pred Novu godinu, kao po planu. On sto posto neće biti sa njom sad, do posle Nove godine, jer ako ne bude, onda očekuje da za slavu dobije čestitke, hranu, poklone, očekuje posetu za Novu godinu. Logično je da ćemo doći ako ne bude sa njom, a ako bude sa njom, ne bih došao živ! Neće niko od nas, sto posto! I Biljana je izjavila da ona neće. Ko će doći? - pita se Lukin otac.

- Šta je sad naš plan - ako je ne ostavi, za slavu ni od koga od nas neće dobiti nijednu čestitku, ne dobija ništa, niko mu ne dolazi za Novu godinu. Jedino ga tako možemo opametiti. Onda će da shvati stvarno da je problem, j*bote. Evo, vi mi recite, da li vam ovo liči na Luku? Pa i voditelji se čude! On toliko okreće, laže, cela kuća ga mrzi. I ja bih ga mrzeo. Napolju... Ena Čolić je sve u pravu. Njegovo društvo ga je otpisalo, sramota čoveče, bre.

Pitali smo Baju čime to Aneli i dalje drži Luku kraj sebe.

- Ne znam šta ima, on neće da kaže. Treba pitati Janjuša i Asmina, i oni su, nesretnici, bili sa njom. Pa, šta može da bude?! Radi ta majka njena nešto! Šta je bilo sa Janjušem, i on poludeo bio. Asminov otac mi je pričao da su umalo porodicu izgubili. Šta drugo može biti? Išao je kod te Grofice tamo... - priča Bajo, koji smatra da je njegov sin zamađijan.

- Pošalju oni u nečemu nešto, pojede on nešto, ne znam kako se te stvari rade. Asmin je mrzeo Groficu, Luka je voli. On je kusao tu čorbu dobro, izgleda. Nema ništa drugo. Sa Aneli ne može da raskine zbog čorbe. On ne razmišlja svojom glavom, on nije sav svoj. On ponekad kad kaže nešto, vidiš da kaže normalno, kako bi trebalo, ali generalno...

Ukoliko se Luka ne pomiri sa Aneli, posetiće ga za Novu godinu, kada će, prema njegovoj najavi, pasti žestoko suočavanje sa Aneli.

- Za Novu godinu ću javno da mu kažem:"Šta će ti ova k*rvetina?!". Bude li me iznervirala, izneću sve dokaze o njoj koje imam, sve ću javno tu da kažem. Reći ću mu u brk:"Gubiš bre porodicu, sram te bilo! Je l' te ne interesuje porodica?! E, sad ću ti reći za ovu k*rvu ko je, gde je radila i šta je radila" - priča Bajo, koji kaže da se Luke stidi rođeni sin.

- Nou je blam, šta da kaže! On ne gleda, ali ima druga i drugaricu, komšije, majka njihova gleda, kao i njegova majka Nina. Šta da kaže, sramota ga je. Blam ga je, kako nije! Kad je Noa došao tamo, Biljana ga je nagovorila da ide tamo kod tate, to je Biljanino maslo. On je bio za Sandru, pitao me da ga upoznam sa njom, rekao sam da hoću. I odvedu ga tamo i nagovaraju ga da ide sa njima na žurku, on nije znao ni kako se Aneli zove. Peđa, Lukin brat, se nije oglašavao, niko ne podržava Luku! Poslao sam Sandri prepisku sa mojom rodbinom sa Zlatibora, istina će tek izaći, da niko nikad nije bio za Aneli, pa ni Peđa - objasnio je Nikola Vujović za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević