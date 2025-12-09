AKTUELNO

NE SPUŠTAJ LOPTU, VEĆ JE ŠUTIRAJ ŠTO VIŠE U VISINE! Alibabin otac javno napisao poruku za sina: Evo šta treba da radi sa Aneli, Hanom i Neriom, a tek da čujete šta kaže za Kačavendu i Minu

Otkako je Asmin Durdžić postao učesnik "Elite", njegovi roditelji Mevlida i Mustafa Durdžić neprestano prate njegovo učešće u Pinkovom rijalitiju, a sada su izneli svoj stav.

Naime, kako se menjaju međuljudski odnosi Asmina i drugih stanara Bele kuće, tako i Mustafa neretko komentariše na mrežama, a sada je novim statusom privukao veliku pažnju i izazvao brojne komentare.

U najvećoj meri menjao se Asminov odnos sa bivšom ženom Aneli - Mustafa ih je podržao kada je lopta spuštena, a sada je došlo do preokreta.

LUKE SE SIN JEDINAC STIDI! Bajo najavio KARAMBOL za Novu godinu, unakaziće Aneli: Izneću sve dokaze o toj k**vetini zbog koje gubi porodicu!

- Kada bih ja mogao poslati poruku svom Asminu ona bi izgledala ovako. Čuvaj prijateljstvo sa Terzom, Dačom i Milenom. Po pitanju Aneli, Hane, Neria i ostalih nemoj da spuštaš loptu, nego šutiraj loptu u visine što možeš više. Polako dolazi vreme da kreneš da se boriš sam protiv svih. Molim te, najjači si kad si smiren i zato nemoj da galamiš. Mi smo svi dobro i zdravo - napisao je stariji Durdžić.

