Evo zašto sam postavila Aneli za vođu: Babejićka napustila Elitu, pa šokirala odlukom, a sada razvezala jezik o bivšoj cimerki

Odlukom gledalaca Aleksandra Babejić napustila je "Elitu", a sada je gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED TV progovorila o svom učešću i bivšim cimerima iz Bele kuće.

Mnoge je iznenadilo to što za vođu nije postavila Zoricu Marković, sa kojom je bila najbliža, već Aneli Ahmić.

- Trebalo je da bude, ali rekla mi je da je ne postavim za vođu. Ne plaši se, nego znam da ne voli, to su velike obaveze, podela budžeta, treba svakom reći šta misliš... Nije želela, Dejan kada ju je postavio, znam da mi je kukala, žalila se - objasnila je Aleksandra.

- Razmišljala sam dugo, pravo da vam kažem. Osim Luke i Aneli, možda mi je Lepi Mića pao na pamet. Dvoumila sam se da li Luku ili nju. Luka je već bio, u izolaciju je poslao Jovanu i Bebicu, nije mi to interesantno bilo. Onda sam rešila da ću Aneli. Jednom je u sobi rekla da, kada bi bila vođa, da bi rekla svoje pravo mišljenje i to je i bilo. Dobro je podelila budžet, Neriu je dala pet hiljada. Ispravno je postupila, ipak je on njegova krv. Rekla mu je šta je imala, to je neka idealna prilika bila - rekla je Aleksandra, koja je prokomentarisala Anelinu i Neriovu porodičnu dramu.

- Ništa ne može da nadomesti ono što je bilo u spoljnom svetu, ali ona na svaki način pokušava da mu dokaže da je pogrešio, da treba da se vrati svojoj porodici jer, i da je najgora na svetu, nije trebalo da uđe i na takav način govori o svojima - zaključuje Babejićka, koja tek planira da se dodatno, detaljno informiše o svemu.

- Pogledaću dokaze, to me zanima i priča je koja traje već tri meseca, izazvala je burne reakcije. Na početku, kada je ušao i počeo da priča, svi smo ga gledali sa žaljenjem, ali onda je došla Aneli, Hana... Hana je potvrdila njegovu priču... Ja nisam za to, ako je Sita stvarno to uradila. Mislim da treba da nađu neko rešenje. Ako je sve ovo tačno, onda jeste jezivo.

O Aneli ima samo reči hvale.

- Aneli sam mnogo zavolela tamo. Iskrena je, pod velikim je stresom, vidim da joj zameraju to što govori da je Hana te sa 12, te sa 15 počela da konzumira narkotike... Može u takvom prostoru da pogreši svako. Znam koliko je pod stresom.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: D. T.