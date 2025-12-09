Treba da ustaneš dok izgovoraš moje ime: Gaga Filipović priznala da je bila na korak do smrti zbog Babejićke, otkrila sve detalje njihovog zajedničkog života, pa palo javno pomirenje! (VIDEO)

Zakopale ratne sekire nakon svega!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi ove noću u studiju su ugostili Aleksandru Babejić, dok su putem audio poziva uključili Gagu Filipović njenu bivšu usvojiteljku.

- Gago da li imaš nešto da kažeš Alekasndri? - upitala je Maša.

- Aleksandra, kako si? - upitala je Gaga.

- Dobro - govorila je ona u suzama u očima.

- Neću da ti držim predavanja, ali nisi bila zahvalna za sve ono što sam učinila za tebe. Ti trebaš da ustaneš kad govoriš moje ime zbog svega što sam učinila za tebe. Sve sam mogla da prećutim i da pređem preko svega, ali kad je počela da spominje mrtve onda sam pala u postelju i od smrti me delilo samo petnaest posto. Uvek sam je učila da ne dira ljudima porodicu, pa čak i ako oni njoj diraju to je njihov greh. Ona je bila ljubomorna na mog sina Vladimira, a ona bukvalno nije znala ni da hoda kad je došla kod mene. To je tužno šta je urađeno od njenog života, izgledalo je kao iz podruma da je došla. Ja sam nju gledala kao jednu malu zločestu bebu - rekla je Goga.

- Zbog čega si ti Aleksandra onda o Gagi pričala priče koje nisu istinite? - upitala je Maša.

- Sve što ona sad kaže je istina, bila sam ljubomorna na njenog sina i bila bezobrazna. Sad da mogu da vratim vreme, nikad ne bih radila takve stvari. Jako mi je bilo teško u rijalitiju iskreno - rekla je Aleksandra.

- Kakve su ti scene prolazile kroz glavu u rijalitiju? - upitao je Kendi.

- Možda me sve to negde i smirilo, ali uvek me obuzimala tuga. Nadala sam se potajno oproštaju jer znam ko je Gaga, a svako ima pravo da pogreši. Svašta sam iznosila i govorila zbog čega se stvarno kajem - rekla je Aleksandra.

- Gago čuješ da se Aleksandra kaje, ali se prisećam priča da je ovako bilo i kad je živela kod tebe? - upitala je Maša.

- Aleksandra ima nešto u sebi što je ponela iz svog mesta, ali ona ne treba da se ljuti već da to ispravi. Ona nije osetila tu ljubav, a ljubav će doći kad tad. Ja Aleksandra želim od tebe ljubavi moja da ustaneš i kažeš da se izvinjavaš, ali srcem, a ne samo tebe. Izvini se svim ljudima jer ti nisu loše mislili, izvini se Ivani i Lili, svim ženama s kojima si mogla da popiješ kafu i dobiješ predivan savet - rekla je Gaga.

- Ja ću sada ustati jer trebam stvarno da stojim dok izgovaram njeno ime i izvinjavam joj se za sve apsolutno jer nije zaslužila da išta loše kažem za nju - rekla je Aleksandra.

- Izvini se i Lili i Ivani, izvini se svima zbog srca - rekla je Gaga.

- Izvinjavam se. Moram da kažem Gagi da bih volela da vidim mog Maksa - rekla je Aleksandra.

- Videćeš Maksa, šta je problem? Ti znaš kakav sam ja čovek - rekla je Gaga.

- Volela bih i Gagu da vidim ukoliko ona bude želela - rekla je Aleksandra.

- Ja ću joj naravno pružiti novu šansu jer vidim da se iskreno pokajala i doživela matriks kada je htela da uđe u svet poznatih - rekla je Gaga.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić