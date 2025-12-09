SRAMOTA ME JE BOGA I NARODA! Mustafa Durdžić šokiran ponašanjem sina Asmina, zbog jedne stvari OTKAZUJE NOVOGODIŠNJU POSETU?! Kakva Maja, ona je gora od Aneli!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević rešila je da definitivno precrta bivšeg dečka Asmina Durdžića Alibabu nakon što je večeras u krevet priveo cimerku iz rijalitija Sandru Todić i spekulacija da su imali intimne radnje ispod pokrivača, a sada se tim povodom oglasio Durdžićev otac Mustafa.

Naime, Stanija je bila šokirana onim što je videla, te je za naš portal kratko poručila:

- U šoku sam što me uopšte mediji zovu da komentarišem ko je njemu tamo šta uradio ispod pokrivača?! Iskreno, neću trošiti reči na tuđe sunovrate. Ako je neko izabrao put ka dnu, srećno mu bilo - jasno je poručila Stanija.

Posle njene izjave, kontaktirali smo Asminovog oca Mustafu Durdžića. On se u nekoliko navrata s nesuđenom snajom Stanijom prepucavao preko medija, a sada je rekao:

- Mislim da je dobro da svako ide svojim putem. Dok je valjalo, do tad je i trajalo. Ipak oni nisu mogli uskladiti vremensku razliku kako u godinama, tako i vremensku razliku u vremenu. Dobro je za Asmina da se pokuša skoncentrisati na naše evropsko vreme - u svom stilu poručuje Mustafa i dodaje:

- Zaista da bi normalno funkcionisali moramo se pridržavati osnovnih pravila kao što su spavanje i buđenje na posao, a što se tiče ljubavi, ko još pametan ima ljubav u "Eliti". Danas sam čuo da je spavao sa nekim, bude li to tačno mi ga nećemo posetiti za Novu godinu. On da vodi ljubav na TV, to mi ne možemo podneti, to je za nas velika sramota. Ne mogu da osuđujem tu decu za k*rvarluk, a da moj sin to isto radi. Sramota me je i Boga i naroda - rekao je Durdžić za Pink.rs.

Prozvao je i Maju Marinković, u koju se njegov sin zaljubio.

- Sačuvaj Bože, kakva Maja. Pa, Maja je gora od Aneli i od svakoga!

Autor: D. Tanasijević