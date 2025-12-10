AKTUELNO

Domaći

HAOS NE JENJAVA! Obezbeđenje preplavilo dvorište: Obračun Uroša i Advokatice trese sve pred sobom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Žestoka svađa između Jovane Mitić, Uroša Stanića i Asmina Durdžića nastavila se ispred kazina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo urotili se neprijatelji. PO godinama možeš majka da mi budeš, a maltretiraš me sa Asminom. Janjuš te punio. Mima iz Bukovca za siromašne. Deklarisana ludača, nimfomanka - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si pederčina - rekla je Jovana.

- Nije sramota nemati, a ti se rugaš siromašnim osobama. Ja vama ljubav, vi meni mržnju. Vi niste prošli pored lepe reči - vikao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

